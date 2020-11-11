P聯盟／寶島夢想家新賽季主場變動 台中打4場彰化打8場
P聯盟／寶島夢想家新賽季主場變動 台中打4場彰化打8場
記者黃建霖/台北報導
calendar_today2020-11-11 16:29:50｜update2020-11-11 17:19:17
P.League+今天召開首次官方記者會，現場除了政務委員張景森、內政部次長陳宗彥，教育部體育署競季組組長洪志昌等貴賓之外，四隊領隊、教練和球員也都到場亮相。而寶島夢想家董事長張承中也在現場宣布，今年他們主場賽事將會有4場在台中台體大籃球場舉行。
夢想家此前在ABL、以及之後轉戰到P.League+，主場都設在彰化體育館，原本預計例行賽的12場比賽都在此進行。不過今天張承中親自宣布，首季將改為在彰化打8場，在台中打4場。「我們有一個數據統計是30%的球迷來自於台中，我自己是彰化人在台中讀書過，彰化到台中是一日生活圈，兩邊來往非常近。尤其我們又有在台中成立青年隊，球迷反應很熱烈，也就順勢做了這個決定。」張承中如此說道。而至於是否之後和台中市府合作，張承中坦言還沒有，一切都還在談。而售票的票價是否會相同？張承中說應該會因地、因場次略有不同，就等到正式售票時再一起公布。