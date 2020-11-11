配合環保節能政策　台塑汽車宣佈：純電動卡車明年推出

配合政府環保節能政策，以及看好電動車未來主流商機，台塑汽車董事長陳勝光今（10）日宣佈，已著手研發電動車電池，及積極投入電動卡車研發，預計明年年中將推出12噸級純電動卡車，並在天然能源推展方面，成立專業電池台灣隊，以最好產品服務大眾。

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台塑汽車今天在台中裝配廠舉辦「DAF六期新車發表會」外，針對台塑達富商用車在台15年，今年銷售量總計突破1萬輛，也舉辦擊冰慶祝儀式，感謝一萬個車主肯定﹔台塑企業管理中心常務委員王文潮、台塑汽車董事長陳勝光等人親自出席﹔王文潮期許在6年內，第二個銷售1萬輛能達標。

▲台塑汽車今天舉辦「DAF六期新車發表會」，宣稱更省油、節能、環保、安全的DAF六期環保新車，相信可以成為運輸界的好幫手。（圖／記者金武鳳攝，2020.11.11)

陳勝光指出，台塑企業創辦人王永慶，早已意識到電動車將在未來占一席之地，因而許願要開發電動車﹔台塑汽車已投入研發電動卡車，運用自有研發的電池，規劃推出6.5噸及12噸純電動卡車及10噸電動中巴系列，預計在2022年至2025年間陸續問世。





陳勝光說，12噸純電動卡車是利用現有車架，再加上馬達、電池、電控的三電系統，預估明年6月開始組裝、測試，2022年正式商品化。





至於在推展天然能源系統方面，陳勝光表示，由於現有的太陽能及風能都有間接性問題，必須要有儲能系統配置，希望未來能成立專業電池台灣隊，持續研發電動車動池，以因應未來趨勢。

今天台塑汽車舉辦「DAF六期新車發表會」，常委王文潮致詞表示，台塑汽車再度推出更省油、節能、環保、安全的DAF六期環保新車，相信可以成為運輸界的好幫手。他並笑說，在運輸界支持下，達富商用車總計銷售量，今年突破1萬輛，下個一萬輛，陳勝光已經訂定目標，將在6年內達成，希望大家繼續支持。