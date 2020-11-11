未來肉是什麼？營養成分跟傳統肉有何不同？營養師：差在膳食纖維跟維生素C

我是廣告 請繼續往下閱讀
「未來肉」是什麼？與傳統素肉有什麼不同？
國際環保與健康意識抬頭，風行國外的「未來肉」風潮也吹進國內，不只在素食圈造成話題，許多原先無肉不歡的葷食者也有高接受度。未來肉究竟是什麼，與傳統的動物性肉品有什麼不一樣？營養成份是否也不同？
黃君聖營養師說明，一般肉類是以蛋白質與胺基酸為主，而未來肉則是以素食原料為主，提取植物性的蛋白質製成的肉品，除此之外還有標榜無抗生素、無基因改造，在食品安全方面也不馬虎。反而目前市場上常見的傳統素肉，很多為散裝或袋裝，並未標示成分來源，添加物成份也偏高。營養師表示，未來肉品除成份以外，口感上也添加甜菜汁製造「血水」效果，增加更多營養素，對葷食者、素食者來說都不失為一種選擇。
未來肉營養價值高？烹調該注意什麼？
黃君聖說明，未來肉與傳統動物肉相比，營養價值有略微不同，其中蛋白質含量，未來肉雖然高出些許，但差距不大，熱量也相差不多，最大的差異是膳食纖維和維生素C含量，由於未來肉是以植物性原料製成，飽和脂肪和膽固醇相對較低，不過一般肉品所含的維生素B12，在未來肉就無法攝取，一些容易缺乏維生素B12的族群要注意營養均衡。另外，烹調方式也是重點，未來肉在煮熟過程中只需要些許油脂，同時要避免高溫燒焦，減少產生有害物質。
《延伸閱讀》
．168間歇性斷食真能瘦？營養師籲吃飯順序更重要！特定族群勿亂試
．哪些夜市美食最易胖？營養師建議少吃炸皮羹湯醬料
．維生素C助增強抵抗力 前10名排行第一名是芭樂！
以上新聞文字、照片皆屬《今健康》版權所有，非授權合作媒體，禁止任何網站、媒體、論壇引用及改寫。