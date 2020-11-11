台中北區舊城區新建案　元城樂開案已趨近完銷

低利時代來臨且房市正夯，不少建案紛紛推出優質住宅，位在台中市北區蛋黃區絕佳位置的「元城樂more」，不僅享有舊城區的生活機能，又可以感受台中市繁榮街道，再加上台中地價稅才剛宣佈調降20.06%，加強不少購屋族買房置產的動力，現階段正是入手的好時機。

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元城建設第十二號作品，基地總面積約1150坪，樓高B3~18F，總戶數238包含1間店面，主打二房（22~27坪） 、三房（32~38坪），臥室、衛浴均對外開窗，通風採光佳，適切格局、超高坪效，還可以眺望公園綠地，是目前購屋者最青睞的房型，三民路唯一店面，純一樓77.95坪，16米5大面寬，挑高6米4舒闊空間，前院和側院綠景環繞，現在基地已經全面動工，預計2023年下半年完工。

「元城樂More」距離中友百貨僅5分鐘路程、中國醫藥大學走路不到10分鐘，市中心就在家旁邊，這樣的建案已經成為可遇不可求；另外，交通便捷到哪都方便，鄰近74號太原、崇德匝道，南來北往，開車到哪都快；大眾運輸交通有捷運G5、G6站，公車站牌就在前方，近臺中火車站，運輸網絡完整密集。附近綠園道、中正公園綠馥綿延，有鬧中取靜的優適。



▲元城樂more走路不到10分鐘就可以到達中友百貨，是離市中心最近的寧靜區域。（圖／品牌提供） 台中市北區坐擁最完整便利生活圈，歲藏的文化底蘊，是家長們嚮往入住的文教住宅區，「元城樂More」距台中一中不到500公尺，省三、育仁小學、雙十國中、台中科大、中國醫大也都在附近；市立圖書館、臺中公園、孔廟、北區國民運動中心，生活休閒空間相當集中，不論平假日都可以感受休假時的悠閒，已有不少師字輩醫師、老師都選擇移居於此。