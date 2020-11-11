名家論壇》黎榮章／黃偉哲負聲量不斷堆疊影響連任之路？

我是廣告 請繼續往下閱讀
從10月30日和11月2日的熱門話題，可看見輿論風向的轉變：案件一開始，社會關注焦點僅止於迅速破案，黃偉哲相關的熱門文章也是較正面的「南警24小時逮捕凶嫌」，而轉捩點出現在有女學生爆料，自己曾在同一地點遭人勒脖，疑似就是同一嫌犯，消息一出，社會興起究責聲浪，而網路熱門文章也風向一轉，便成「打臉黃偉哲說謊」、「要求下台」。
黃偉哲過去媒體形象其實不俗，9月時《天下雜誌》的幸福城市調查，黃的滿意度高達8成5，備受新聞關注。因此也不難理解，女大生命案爆發的第一時間，輿論壓力為什麼沒有立即壓到黃偉哲身上。只不過當治安出現大漏洞，黃偉哲還硬拗「只有2盞路燈不亮」，傲慢的處理態度絕對是風向逆轉的因素之一。
而讓黃偉哲成為眾矢之的，連自家人也批評的深層原因，恐怕是他長期以來忽略地方民怨。黃偉哲的爭議事件不只這一樁，從8月底台南爆出農田掩埋爐渣爭議，到10月中旬市府突襲拆除南鐵地下化工程最後拒拆遷戶，這些雖偏向地方議題，未必受全國新聞版面關注，但因觸及環保、居住正義紅線，都引發社運團體反彈，彼此共伴發酵，持續在網路悶燒。
據QuickseeK快吸輿情資料庫，縱觀2020下半年，黃偉哲的負面聲量可說是一波未平，一波又起，特別是爐渣爭議的負聲量波段多。涉嫌違法清道廢棄物者、民進黨中執委郭再欽被指是「黃偉哲人馬」；面對這些指控，黃偉哲的回應卻很少，僅稱與郭是「單純的朋友」，令人感覺不到面對問題的誠意。而南鐵衝突中，黃偉哲也強調依法論法，身為地方父母官，卻沒能觀納風謠，讓民眾感覺主事者的承擔意願，莫怪乎民怨一路累積，並在女大生命案中徹底炸鍋。
民進黨長年在台南執政，號稱「推西瓜都會當選」，2018年黃偉哲在民進黨逆風的情況下，以不到4成選票驚險過關；如今民進黨看似聲勢再起，台南這片戰場必將引起綠營有志之士垂涎。黃偉哲面對地方諸多爭議，若未能認知問題根源、正視民意，反而一怪前朝、怪中央、怪地方派系，恐怕會引發更大反彈，甚至影響他的連任之路。
●作者：黎榮章／ Quickseek輿情大數據創辦人
●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場
●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄opinion@nownews.com