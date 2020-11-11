拜登勝選 李大中：建議我方「台灣優先、戰略避險」
記者 陳弘志 / 台北報導
calendar_today2020-11-11 17:15:06
國民黨中常會11日邀請黨內國際事務部主任李大中專題報告「美國總統大選結果對美中台關係之影響」，李大中建議在拜登勝選後，我方的因應之道是「台灣優先、戰略避險」。
李大中彙整拜登從1979年起，六次針對台灣問題的表態，認定拜登基本上仍會相挺台灣。拜登過去六起對台灣的立場分別是：1979年，是投票贊成台灣關係法的85名參議員之一；1999年，對台灣安全加強法案抱持保留意見；2001年，投書強調維持戰略模糊政策的必要性；2001年，致函小布希總統，呼籲支持台灣參與WHA（國際衛生大會）；2005年，提案反對北京通過反分裂國家法；2020年，投書盛讚台灣民主、防疫與科技成就。李大中分析，美國仍以自己的國家利益為優先，且對台保持政策模糊，以保持彈性，他認為台灣的因應之道應該是「台灣優先、戰略避險」，他也認為我方應務實增進中華民國與美國間的關係，厚植實力，彰顯自身的重要性，同時要廣結善緣，畢竟得道多助，來爭取美國朝野的支持與理解。台灣也應強化與美國行政部門、國會、學界、智庫，以及兩國人民與人民間的關係。李大中回顧美國前總統小布希於2011年接受ABC電視台「早安美國」的專訪中提到，如果中共侵台，美國會盡力協助台灣防衛自我，他認為這是美國從過去的戰略模糊，朝向戰略清晰，值得未來繼續觀察。