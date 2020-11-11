公主遊輪2021回歸台灣市場 歌詩達12／9基隆首航恐跳票
公主遊輪2021回歸台灣市場 歌詩達12／9基隆首航恐跳票
記者陳致宇／台北報導
calendar_today2020-11-11 17:10:40｜update2020-11-11 17:10:58
看好台灣郵輪商機，除已復航的雲頂郵輪探索夢號外，公主遊輪今（ 11 ）日宣布， 2021 年將由藍寶石公主號回歸台灣市場，於 4 至 8 月營運國內跳島航線，歌詩達郵輪旗下莎倫娜號也預計將於 12 月首度來台，已有旅行業者開放預購，不過目前中央流行疫情指揮中心仍未同意放行，實際開航日期須等主管機關審議後才能確定。
公主遊輪表示， 2021 年將由藍寶石公主號以基隆為母港布局台灣市場，初步規畫於 4 至 8 月營運國內跳島航線 (金門、澎湖與馬祖)，若屆時國際疫情減緩及旅遊禁令解除，期望能調整布局並增加國際日韓航線。公主遊輪指出，藍寶石公主號將提供免費的穿戴式裝置「海洋勛章」，利用互聯網技術取代傳統的船卡，提供旅客無接觸與個人化服務，像是解鎖艙房、船上消費、登船與離船手續等，減少觸碰公共物品的機會。公主遊輪強調，航程正準備向主管機關申請，並會配合主管機關政策與指導。
此外，歌詩達郵輪旗下莎倫娜號也預計將於 12 月 9 日首度來台，分別以基隆、高雄為母港，推出 3 至 5 天的環島行程，已有不少旅行業者開放預購。
不過據了解，歌詩達郵輪本周才行文至交通部航港局，尚未送至中央流行疫情指揮中心審議。航港局官員透露，歌詩達郵輪針對營運細節已多次與航港局討論，待完善後才遞出申請文件，之後才會送至中央流行疫情指揮中心審議。航港局官員表示，指揮中心審議通過後，才會允許郵輪來台靠港，船上外籍船員必須前往防疫旅館居家檢疫 14 天，再自費進行核酸檢驗（ PCR ）為陰性，始返回郵輪進行 7 天自主健康管理，最後再由專業廠商進行全船消毒並由公衛專家登船檢核，才可以載客營運，時程至少須 1 個月以上，若業者打算 12 月 9 日首航，時間應該會來不及。