林口聯虹星耀輕量級豪宅　種在公園裡頭的鑽石

豪宅不再高不可攀，聯虹建設規劃文化二路和三路之間的建案聯虹星耀，正對吉祥公園，背後就是富貴公園，被當地人譽為「種在公園裡頭的鑽石」。由於標榜豪宅的品質與建材，兩房最低不到800萬，目前已經有7百多組預約看屋，要在月底挑戰一日完銷的紀錄。

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許多人對於豪宅的印象就是動輒百坪、總價破億，感覺上可望而不可及，這一年來新冠肺炎疫情延燒，加上中美貿易戰打得火熱，讓許多大陸台商興起鮭魚返鄉的念頭，也帶動各地房地產另一波高潮。林口地區由於政府重大建設陸續展開，以及民間投資挹注，精華地段新建案已經站上4字頭。

建商聯虹建設的老總李耀民，身為長虹老董李文造的次子，在長虹建設的加持下推出聯虹星耀，秉持豪宅不一定要大坪數，不計成本引進豪宅等級的建材，要挑戰林口地區第一豪宅品質，邀請有品味的住戶入住。



▲規劃22–43坪2–3房，室內配備完全是豪宅的頂級規格。（圖／資料照片）

專案經理莊智捷表示，星耀規劃22–43坪2–3房，建材部份有長庚生技活水、防霾紗窗、one touch一鍵開關、yale三合一電子鎖；室內配備德國原裝的德久廚具，另外增配日系收納足元抽、抗刮奈米靜音水槽；衛浴部份，除了兩間衛浴都有暖風機之外，標配採用全系列toto釉料緩降便座、控溫龍頭及智能溫感馬桶蓋，還增加了上鏡櫃與下浴櫃，並加裝鋼板琺瑯浴缸，完全是豪宅的頂級規格。





建商規劃一進入星耀大廳，就有醫療團隊指定的夏普空氣清淨機過濾，電梯選用東方文華的迅達高速電梯，進入電梯後也有空氣清淨機過濾，地下室梯廳有不斷網wifi系統，這些以往用在豪宅的配備，原封不動搬到聯虹星耀，就是要打造最高配備的輕量小豪宅，為林口豪宅標準立下典範。



▲標榜豪宅的品質與建材，兩房最低不到800萬，目前已經有7百多組預約看屋，要在月底挑戰一日完銷的紀錄。（圖／資料照片）

規劃聯虹星耀的團隊有重量級7大卡司加持，包括10大建築名師蕭家福建築事務所，搭配渡假旅店豪奢設計師負責人許黃勝兆規劃，細節由長虹美學總監親自擺設，建築美學絲毫不馬虎，全棟無店面，一樓是大廳和公設，住戶單純，管理費一坪75元。





莊智捷認為，星耀位在吉祥公園第一排，集結品牌、上市公司、甲級營造、公園、設備及5星規劃，使得案件還沒正式推出，已經累積7百多組客人預約，本案為地上15樓、地下4樓的輕量級小豪邸，規劃22-43坪產品，採不二價方式，每坪開價35-36萬元，2房最低不到800萬，43坪的3房加車位1600萬左右，預計2021年底完工，由於只有70席，預估月底正式開賣當天就可以完銷。





林口地區擁有南來北往的中山高，還有連通台北車站與桃園國際機場的機捷A9站，只要30多分鐘就可以抵達台北車站，10多分鐘抵達桃園機場。對於許多家長來說，最重視的子女教育問題，林口有康橋和伯大尼外語學校進駐，AAIA美國學校也設在這裡，還有新林、頭湖和麗林3個雙語國小，優質的學區環境，也為建案加分不少。



▲秉持豪宅不一定要大坪數，不計成本引進豪宅等級的建材，要挑戰林口地區第一豪宅品質，邀請有品味的住戶入住。（圖／資料照片）

林口重大建設一波接著一波，在捷運A9林口站旁邊，由東森集團、三立影城和日本三井在此投資240億，興建全新的國際影視園區，將增加15000個工作機會，目前民視總部已經進駐建案附近的新北影視城，林口轉運站四通八達，未來還有工一產業園區，最熱門的AI產業進駐，不僅提供就業機會，更將帶來龐大的住房需求，給林口房市帶來強心針。

林口地區擁有喜來登和福容2家五星級飯店，還有環球購物中心、三井Outlet、國賓影城和家樂福商圈提供購物休閒的便利環境，居住品質大幅提升，人口數以每年4、5千人的速度增加，房屋每年去化2千戶，空房率低，入住近9成，成為許多台北人移居首選。