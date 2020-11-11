Pokémon GO城市焦點快閃活動　全台唯一在台南

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不論購票與否，訓練家都可一同參與在台南推出的限時任務調查，透過在遊戲方設定的6處特定範圍「孔廟文化商圈、藍晒圖文創園區、延平郡王祠、台南公園、台南運動公園（市立棒球場）、成大（成功校區）」內拍攝快照，獲得寶芬、星星沙子、和幸運蛋；而旋轉全台南的補給站都有機會獲得特殊的禮物貼紙。
4個首發城市之間還有一個AR Mapping小比賽，活動期間掃描補給站周遭環境次數最多的城市，還可贏得全球獨家奬勵，「額外一個週末中孵蛋所需的行走距離減為平常的1/4」；此外，完成AR Mapping田野調查課題，更可獲得捕捉異色拉普拉斯機會的特別獎勵。
有意購票參加的訓練家可在11月10日起至活動當日下午2點，在Pokémon GO APP中的「參加活動」購買，票價4.99元美金或折換等額台幣（含稅）。在活動期間，持票訓練家可享受在台南的各項專屬體驗，詳情可見遊戲app之公告。
遊戲方Niantic全球行銷總監Mike Quigley表示，「Pokémon GO 城市焦點」這個新計劃將與台南市在台灣一起啟動，Mike Quigley感謝台南市協助此次活動，他說，台南市一直是Niantic, Pokémon Company以及PokémonGO遊戲很出色的合作夥伴，2018年在台南舉辦的Pokémon GO Safari Zone，就吸引了100多萬位訓練家共襄盛舉。
台南市長黃偉哲表示，2018年市府與遊戲方Niantic公司合作Pokémon GO Safari Zone活動，成功帶動台南觀光產業，吸引逾百萬國內外玩家齊聚台南，帶來15億台幣的觀光商機。Pokémon GO首次推出Pokémon GO CITY SPOTLIGHT活動，協助帶動與振興各城市觀光的想法讓人感佩。
台南市很榮幸成為遊戲方在全球推出新型態活動的首發城市之一，並將協助完成這次的合作，歡迎大家11月22日攜家帶眷或好友揪團來一趟吃美食賞景點的台南捕捉寶可夢之旅。
觀旅局局長郭貞慧表示，觀旅局配合此次Pokémon Go CITY SPOTLIGHT一日快閃活動，將於11月22日上午11點及下午3點共2場次，分別於藍晒圖文化園區、台南文化創意產業園區、奇美博物館、安平遊憩碼頭、南瀛綠都心、北門遊客中心、總爺藝文中心等7個地點，限量發送由遊戲方提供的皮卡丘造型紙帽共7,000頂，送完為止。