直播主示範帶貨方法　聲音太大警衛上門關切

直播主宥凱圓夢發片，即將發行首張數位EP《刷起來》。而日前恰巧黃明志上他節目宣傳電影，12日剛好是他的生日，在錄影結束後，團隊拿出生日蛋糕給宥凱驚喜，黃明志也夥同大家一起為他唱生日快樂歌，讓宥凱非常感動，還把自己今年的生日願望，分享一個送給黃明志，祝他導演的電影《你是豬》大紅大賣。 我是廣告 請繼續往下閱讀 宥凱晉身網路節目主持人，適逢生日前夕，黃明志剛好上他節目宣傳執導的電影《你是豬》，節目中宥凱跟黃明志分享他平常直播帶貨的方式，就是要讓自己很嗨，所以他講話的聲音也會加倍放大，宥凱當場示範，結果引來警衛的關切，差點讓直播中斷，眾人則笑成一團，驚喜還在最後，當節目要結束時，工作人員居然變出一個蛋糕當場幫宥凱慶生，黃明志上節目前就得知橋段，故意不告訴宥凱，就是要給他一個Surprise。▲黃明志（左）特別為宥凱慶祝生日。 （圖／馬棋朵數位影像製作提供）不同於宥凱在網路上的「大聲公」性格，新歌《刷起來》展現出他時尚、唱跳的新面向，唱片公司也反其道而行，首波主打歌《刷起來》封面，採用X光片透視手法，呈現宥凱的側面剪影，用意是表述現代人往往都以外貌先入為主的去判斷每一個人的價值存在。▲宥凱圓夢發片。 （圖／馬棋朵數位影像製作提供）