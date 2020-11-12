直播主示範帶貨方法　聲音太大警衛上門關切

直播主宥凱圓夢發片，即將發行首張數位

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《刷起來》。而日前恰巧黃明志上他節目宣傳電影，12日剛好是他的生日，在錄影結束後，團隊拿出生日蛋糕給宥凱驚喜，黃明志也夥同大家一起為他唱生日快樂歌，讓宥凱非常感動，還把自己今年的生日願望，分享一個送給黃明志，祝他導演的電影《你是豬》大紅大賣。

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▲黃明志（左）特別為宥凱慶祝生日。 （圖／馬棋朵數位影像製作提供）

不同於宥凱在網路上的「大聲公」性格，新歌《刷起來》展現出他時尚、唱跳的新面向，唱片公司也反其道而行，首波主打歌《刷起來》封面，採用

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光片透視手法，呈現宥凱的側面剪影，用意是表述現代人往往都以外貌先入為主的去判斷每一個人的價值存在。