香港泛民議員擬集體辭職抗議　林鄭：人大決定合法合憲

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香港泛民議員擬集體辭職抗議　林鄭：人大決定合法合憲

國際中心林孝萱/綜合報導

calendar_today2020-11-11 17:42:59

香港特首林鄭月娥
▲香港政府宣佈取消泛民主派4位議員的資格，引起立法會民主派議員抗議。（圖／美聯社／達志影像）
中國全國人大常委於昨今（ 10、11 ） 2 日於北京人民大會堂舉行第 13 屆會議，在今日的閉幕會議上，人大常委通過取消香港立法會議員資格（ DQ ）的規定，香港政府隨即宣佈取消泛民主派 4 位議員的資格，包括楊岳橋、郭榮鏗、郭家麒及梁繼昌。
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香港特首林鄭月娥，今日下午舉行記者會，表示人大常委 2016 年就香港《基本法》釋法後，政府一直在研究如何修訂公職人員宣誓的法例，林鄭強調，釋法時提到宣誓要莊重、準確、完整宣讀誓言，亦提到若不能成功宣誓將不能重新宣誓，相關規範是否會擴大適用於區議員或其他公職仍然林鄭月娥回應將會適時交代。
對於 4 位被取消資格的議員，林鄭月娥表示，4 位議員早些報名選舉時就被裁定提名無效，現在處理的問題是他們是並非真誠擁護《基本法》及效忠特區，人大常委的決定合憲合法合理，可確保延任議員符合《基本法》要求。

此次取消 4 位議員沒有經過香港法院裁，林鄭月娥表示，人大常委會依法協助處理憲法性問題，這做法獲法庭認定具約束力，不容挑戰，此次是特殊情況強調不是每次議員的資格都要由人大執行，而被取消資格的人，在下次選舉成為被提名人後，選舉主任會再按法律證據決定其是否合符資格。

香港立法會其他 15 位民主派議員，傳出因 4 名議員被取消資格擬將集體辭職，對此，林鄭月娥稱沒有特別看法，請辭的議員都應該考慮整體社會利益，但強調剩下的議員數目仍然過半數，立法會仍能夠繼續運作，建制派議員也不會是「橡皮圖章」而疫情尚未穩定，未來當局不會有計劃舉行補選。

中國國務院港澳辦發表聲明表示，人大常委通過的「決定」為規範和處理香港特別行政區立法會議員資格問題，提供堅實法律基礎，具有不容挑戰的權威性。根據香港《基本法》、《國安法》規定，議員的法定要求和條件，必須擁護香港特區的《基本法》、效忠中國和香港特區。而被取消資格的 4 位議員，已被依法裁定並非真誠擁護、效忠上述兩項法律，因而被取消參選資格，也沒有資格在第六屆立法會繼續履行職責期間延任。
中央人民政府駐香港特區聯絡辦公室（中聯辦）聲明則指出，第七屆立法會選舉有 12 名人士被認定不符合條件裁定提名無效，其中也包括今日被取消資格的 4 人，中聯辦堅決支持特區政府，依法宣布郭榮鏗等 4 人喪失議員資格。
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