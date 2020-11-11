香港泛民議員擬集體辭職抗議　林鄭：人大決定合法合憲

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對於 4 位被取消資格的議員，林鄭月娥表示，4 位議員早些報名選舉時就被裁定提名無效，現在處理的問題是他們是並非真誠擁護《基本法》及效忠特區，人大常委的決定合憲合法合理，可確保延任議員符合《基本法》要求。
此次取消 4 位議員沒有經過香港法院裁，林鄭月娥表示，人大常委會依法協助處理憲法性問題，這做法獲法庭認定具約束力，不容挑戰，此次是特殊情況強調不是每次議員的資格都要由人大執行，而被取消資格的人，在下次選舉成為被提名人後，選舉主任會再按法律證據決定其是否合符資格。
香港立法會其他 15 位民主派議員，傳出因 4 名議員被取消資格擬將集體辭職，對此，林鄭月娥稱沒有特別看法，請辭的議員都應該考慮整體社會利益，但強調剩下的議員數目仍然過半數，立法會仍能夠繼續運作，建制派議員也不會是「橡皮圖章」而疫情尚未穩定，未來當局不會有計劃舉行補選。
中國國務院港澳辦發表聲明表示，人大常委通過的「決定」為規範和處理香港特別行政區立法會議員資格問題，提供堅實法律基礎，具有不容挑戰的權威性。根據香港《基本法》、《國安法》規定，議員的法定要求和條件，必須擁護香港特區的《基本法》、效忠中國和香港特區。而被取消資格的 4 位議員，已被依法裁定並非真誠擁護、效忠上述兩項法律，因而被取消參選資格，也沒有資格在第六屆立法會繼續履行職責期間延任。
中央人民政府駐香港特區聯絡辦公室（中聯辦）聲明則指出，第七屆立法會選舉有 12 名人士被認定不符合條件裁定提名無效，其中也包括今日被取消資格的 4 人，中聯辦堅決支持特區政府，依法宣布郭榮鏗等 4 人喪失議員資格。