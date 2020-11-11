影／彰化監理站辦理普通重型機車網路標售

彰化監理站將自12日10時起至16日10時止，辦理普通重型機車「NEF-0001~NEF-9999」網路車牌標售，有意參加競標的民眾，請備妥自然人憑證IC卡及晶片讀卡機且為監理服務網會員，即可至監理服務網參加競標。

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▲彰化監理站將自12日10時起至16日10時止，辦理普通重型機車「NEF-0001~NEF-9999」網路車牌標售。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.11）

× ▲彰化監理站將自12日10時起至16日10時止，辦理普通重型機車「NEF-0001~NEF-9999」網路車牌標售。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.11）

公路總局臺中區監理所彰化監理站表示，道路交通安全規則第三條第六項、機車種類分為重型機車及輕型機車，重型機車又分有1.普通重型機車：（1）汽缸總排氣量逾五十立方公分且在二百五十立方公分以下之二輪或三輪機車。（2）電動機車之馬達及控制器最大輸出馬力逾五馬力且在四十馬力（HP）以下之二輪或三輪機車。

彰化監理站長王顯文表示，這一次辦理普通重型機車標售的車牌分三等級競標：第一級牌照號碼：為四個相同的數字，俗稱鐵支例如：6666、8888、9999等，底價為新台幣3千元，；第二級牌照號碼。

▲彰化監理站說，機車車牌顏色依能源種類區分。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.11）

× ▲彰化監理站說，機車車牌顏色依能源種類區分。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.11）

為前小後大重複對稱的數字例如：6688、8899等及5678、6789之連續數字；第三級牌照號碼為第一、二級競標號碼以外之車主自選號碼，例如：尾數為168、288、668…等，第二、三級競標底價則為新台幣2千元。

參加標牌得標者應於決標後24小時內轉帳完成匯款，並於決標次日起3個月內申領牌照；除禁領牌照、應在管轄監理單位辦理領牌之車輛(如：公務車、校車、幼童專用車、特種車等)外，均可跨區標選號牌。為保障您的權益，投標前請先閱讀投標須知及流程等說明，詳細資料公布於「監理服務網-選號標牌」專區內。