台新金併保德信補足壽險板塊　公平會審查過關

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台新金併保德信補足壽險板塊　公平會審查過關

中央社

calendar_today2020-11-11 18:17:41

台新金控。（圖／NOWnews資料照）
▲台新金控獨缺壽險版圖，終於在今年8月找到機會，砸新台幣55億元併購保德信人壽，公平會決議點頭通過。（圖／NOWnews資料照）
（中央社記者潘姿羽、吳佳蓉台北11日電）台新金控獨缺壽險版圖，終於在今年8月找到機會，砸新台幣55億元併購保德信人壽，公平會考量此案沒有顯著限制競爭疑慮，且有助台新金前進保險市場，決議點頭通過，讓台新金圓夢之路跨一大步。
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台新金控今年8月宣布，經董事會決議，將以55億元併購保德信人壽，並取得100%股權，正式跨足保險業務，完備金控第三具業務動力引擎；由於此案符合公平交易法的結合型態與門檻，依法須向公平會提出申報。
公平會指出，台新金控所屬子公司的營業項目主要為銀行業及證券業等，保德信保險公司則經營人身保險業，因此台新金控與保德信結合案屬於「多角化結合」。

公平會分析，台新金控原本有朝保險跨業發展計畫，但未能取得保險執照；此外，台新金控旗下台新國際商業銀行有經營保險代理人業務，是保險業下游銷售通路，結合後台新金將同時跨足保險商品與銷售通路，產生垂直結合的情況，不過就實務經驗來看，並不會因為結合案而發生排除其他業者競爭的封鎖行為。

公平會進一步解釋，台新銀行有經營保險代理人業務，雖然結合後將符合垂直結合的型態，但若台新銀行專賣保德信商品，或是保德信商品只讓台新銀行銷售，在市場競爭激烈的情況下，業者這麼做反而會損害自身利益。

基於上述考量，公平會認為此結合案，無顯著限制競爭疑慮，而且有助於台新金控參進保險市場的競爭，決議不禁止結合。
由於台新金併購保德信也須送金管會審查，對併購保德信進度，台新金今天於法說會上表示，向金管會申請要準備的文件相當繁複，仍在配合顧問、專家以及金管會初步意見彙整中，希望早日獲准，若有具體進展會與外界分享；相信未來保德信加入後，可完備金控版圖，有助發揮綜效，提供更創新的金融商品及更多元的金融服務。（編輯：潘羿菁）1091111
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