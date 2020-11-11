廣編／落實職場樂活運動防疫 全球人壽再獲運動企業認證

為有效防範新冠肺炎疫情又希望提升國人健康，中央流行疫情指揮中心今年推廣一系列「防疫新生活」運動。根據國立臺灣師範大學教授研究發現註，台灣有高達51%民眾能維持疫情前的運動強度，將有助在疫情期間保持身心穩定。向來以「以人為本 幸福企業」為營運策略之一的全球人壽，防疫期間亦透過各項健康促進活動，持續鼓勵同仁建立良好運動習慣，強化自主健康管理並提升自我免疫力，再次榮獲教育部體育署頒發「109年運動企業認證」，由教育部常務次長林騰蛟授獎，由全球人壽人資長吳惠玲代表領獎。

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「運動企業認證」由教育部體育署頒發，每2年舉辦1次(108年改每3年舉辦1次)，全球人壽自105年起次次入選，打造運動企業不遺餘力。全球人壽為了鼓勵同仁養成運動習慣，帶動職場運動風氣、提升健康意識，執行每週二天傍晚由總務處健身指導員與護理師固定且隨機突襲各部門，帶動「5分鐘健身操」，讓同仁們工作之餘可好好舒展筋骨。

全球人壽人資長吳惠玲表示，把「運動氛圍」融入職場在公司是非常輕鬆自然的一件事，譬如各職場中設置有媲美私人健身房的健身設備以及補助運動型社團，吸引同仁們自發性新成立桌球社、MV熱舞社等，目前公司已有12個運動型社團；因此，在公司常看到上班前、午休時間或者下班後，都有同仁穿著球鞋準備去健身房運動或參加運動社團的身影。





吳惠玲人資長進一步說明，而運動習慣的養成與健康意識的覺察，更需要從部門主管以身作則開始，所以，公司從今年初就請處級以上主管統一測量體適能，並由健身指導員在午休與下班後提供相對應課程，針對要改進項目進行體適能課。一旦主管養成運動習慣，把「落實運動」融入帶團隊氣息中，自然而然養成今日大家看到的運動企業。





全球人壽為提倡同仁做好自我健康管理，也特別開辦「健康體位管理班」及「輕鬆健走班」，利用公司健身房及走廊提倡同仁做好健康管理，達到工作、生活平衡的狀態。同時也舉辦大型運動活動邀請同仁與保戶一同加入，包括2018年萬人瑜珈活動及連續兩年的千人ZUMBA ® 活動均獲得熱烈迴響，讓運動除了是種健康習慣，更是一場有趣的盛典。





除了打造健康職場環境，全球人壽也積極支持各項運動賽事，透過贊助國內外棒球各類賽事如黑豹旗全國高中棒球大賽、第28屆亞洲盃棒球錦標賽等，以及啟動每年度的「我的棒球夢」圓夢計劃，協助台灣基層棒球訓練更加紮實，期望帶動棒球風氣並鼓勵國人支持國球。

全球人壽相信，有健康的生活，才有幸福的人生；而同仁的健康，是公司最重要的資產，企業塑造友善與健康的職場，才能讓同仁更全心投入、發揮所長，提供更多優質的保戶服務。因此全球人壽將會繼續努力，致力於打造以人為本的幸福企業，使全球人壽由內而外，洋溢健康與幸福，成為台灣壽險業中幸福運動企業的典範標竿。