鼓勵地方型SBIR創新 桃市8年創逾94億產值
記者李春台/桃園報導
calendar_today2020-11-11 18:22:44
中央辦理「地方產業創新研發推動計畫(地方型SBIR)」，鼓勵中小企業創新研發，桃市府自101年至今投入近3億元、373家企業獲補助，今(11)日舉辦成果發表會，市長鄭文燦表示，桃園推動地方型SBIR今年邁入第9年，前8年累計創造逾94億元的產值，以及千項特色商品，成果相當豐碩，SBIR的精神就是鼓勵各種創新想法，只要提案具可行性，政府都會盡量支持。
現場展示創新服務、食品生技、金屬機械、民生化工、電子資通五大領域的年度研發成果。鄭文燦指出，桃園在地企業超過9成屬於中小企業，過去外界多半認為只有大型企業才能談R&D（Research and Developmemt），但他認為中小企業擁有極敏銳的市場敏感度，且在新技術研發上也不會自我設限，具備很強的創新能量。鄭文燦說，市府積極推動地方型SBIR，鼓勵中小企業持續提升創新研發能力，每案最高補助100萬元，共同提案最高補助200萬元，8年累計投入超過2億6,700萬元經費，累計373家中小企業獲得補助，共取得114件發明專利及209件新型設計專利，產出1,000項特色商品，促進就業1,449人，並為桃園帶來超過94億元產值效益，成果斐然。
鄭文燦提到，去年桃園市中小企業共有132件提案，數量創下新高，51件提案獲得補助，補助金額約4千萬元，創造超過9.5億元產值，及530件特色商品，其中因受到疫情衝擊，數位轉型成為企業關注焦點，許多提案運用軟體、AI等技術，透過數位服務讓製造更加精準、技術更加突破，而SBIR的精神就是鼓勵各種創新想法，只要提案具可行性，政府都會盡量支持。經發局長郭裕信表示，地方型SBIR計畫總補助經費從101年開辦時3千萬元，提高至4千萬元，近年來申請技術補助件數均達百件，今年許多產業受到疫情衝擊，SBIR計畫也特別針對因疫情發生營運困難的中小企業加分5%，以協助中小企業度難關；此外，市府也與台銀、台灣企銀、彰銀及合庫等4家金融機構合作，提供創業青年及中小企業低利率貸款，自103年辦理至今，平均核貸率超過5成，累積貸款金額超過3.3億元。