藍營人數優勢　三讀通過高市自治條例規定瘦肉精零檢出

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藍營人數優勢　三讀通過高市自治條例規定瘦肉精零檢出

記者鄭婷襄/高雄報導

calendar_today2020-11-11 18:38:49｜update2020-11-11 18:42:07

藍營議員拿出禁止萊豬進入高雄的聲明書，要求高雄市長陳其邁簽署，現場爆發小推擠。（圖／記者鄭婷襄攝）
▲藍營議員拿出禁止萊豬進入高雄的聲明書，要求高雄市長陳其邁簽署，現場爆發小推擠。（圖／記者鄭婷襄攝）
高雄市議會今（11）日下午4點56分三讀審查通過「高雄市食品安全衛生管理自治條例」修正案，明確規範高雄市販售的所有肉品及相關產製品均不得檢出乙型受體素，引發藍綠雙方爭執，民進黨議員邱俊憲則向高雄市民致歉，批國民黨就這樣像兒戲一樣三讀通過與中央母法相抵觸的自治條例。
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高雄市議會今日下午議程為聽取110年度地方總預算、108年度地方總決算報告及議案交付審查；經審慎討論，議會同意包括108年度總決案及市府提案計51件付委審查，針對393件議員提案部分，國民團總召蔡武宏議員提出增訂「高雄市食品安全衛生管理自治條例」條文草案逕付二讀動議，民進黨議員林智鴻議員緊接提議清點人數是否過半，國民黨則要求再休息五分鐘，最後國民黨團要求具名清點，國民黨團挾人數優勢，現場計33人，後經表決29位贊成逕付二讀。
高雄陳其邁離開議事廳離去前被媒體問到「會不會覺得食安法，藍營議員有點強度關山的感覺？」，陳其邁表示這是議會自主，議會的決定就由議會自己來處理，難免會有一些議事攻防，不過還是希望在整個過程裡面能夠按照地方制度法的運作來做處理。

▲高雄市民進黨團批國民黨故意去脈絡化，提出一個跟中央相關食品安全法規牴觸的修正動議。（圖／記者鄭婷襄攝）
▲高雄市民進黨團批國民黨故意去脈絡化，提出一個跟中央相關食品安全法規牴觸的修正動議。（圖／記者鄭婷襄攝）
議員邱俊憲指出，國民黨過去在開放美國牛肉進口時，為何不處理？並提出修正動議，建議將增訂之條文的「豬」字去掉，應該要廣泛涵蓋市面上能夠取得的肉品，國民黨議員陳麗娜議員則表示贊成，並請中央思考立法應尊重國人意見，捍衛市民健康和權益，隨後三讀通過「高雄市食品安全衛生管理自治條例」增訂第12條之2，規範高雄市販售的所有肉品及相關產製品均不得檢出乙型受體素。

▲國民黨議會黨團高喊「拒絕瘦肉精
▲國民黨議會黨團高喊「拒絕瘦肉精 維護人民健康」。（圖／記者鄭婷襄攝）
三讀通過後國、民兩黨接連召開記者會，國民黨議會黨團高喊「拒絕瘦肉精 維護人民健康」，呼籲高雄市長陳其邁要做市民的後盾，萊豬不要進高雄；民進黨團記者會中，議員邱俊憲則先向高雄市民致上最深的歉意，想不到國民黨像兒戲一樣連牛肉也一起規範進去，今天提出的修正案，突顯了國民黨在相關法規認知不清，在過去這些肉品進口食品安全的規範，整個立場故意去脈絡化，國民黨提出一個跟中央相關食品安全法規牴觸，實務上是不可行的修正動議，結果真的也同意了。
議員高閔琳指出，地方法規牴觸中央法規將會無效，並批現場藍營議員不按照議事規則，國民黨人數不足的情形下竟然同意休息五分鐘，高閔琳表示，修法要有法律專業，如果立法沒有效力及無法改變事實，將成為作秀式的自治條例，貽笑大方。
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