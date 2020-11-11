藍營人數優勢　三讀通過高市自治條例規定瘦肉精零檢出

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高雄陳其邁離開議事廳離去前被媒體問到「會不會覺得食安法，藍營議員有點強度關山的感覺？」，陳其邁表示這是議會自主，議會的決定就由議會自己來處理，難免會有一些議事攻防，不過還是希望在整個過程裡面能夠按照地方制度法的運作來做處理。
議員邱俊憲指出，國民黨過去在開放美國牛肉進口時，為何不處理？並提出修正動議，建議將增訂之條文的「豬」字去掉，應該要廣泛涵蓋市面上能夠取得的肉品，國民黨議員陳麗娜議員則表示贊成，並請中央思考立法應尊重國人意見，捍衛市民健康和權益，隨後三讀通過「高雄市食品安全衛生管理自治條例」增訂第12條之2，規範高雄市販售的所有肉品及相關產製品均不得檢出乙型受體素。
三讀通過後國、民兩黨接連召開記者會，國民黨議會黨團高喊「拒絕瘦肉精 維護人民健康」，呼籲高雄市長陳其邁要做市民的後盾，萊豬不要進高雄；民進黨團記者會中，議員邱俊憲則先向高雄市民致上最深的歉意，想不到國民黨像兒戲一樣連牛肉也一起規範進去，今天提出的修正案，突顯了國民黨在相關法規認知不清，在過去這些肉品進口食品安全的規範，整個立場故意去脈絡化，國民黨提出一個跟中央相關食品安全法規牴觸，實務上是不可行的修正動議，結果真的也同意了。
議員高閔琳指出，地方法規牴觸中央法規將會無效，並批現場藍營議員不按照議事規則，國民黨人數不足的情形下竟然同意休息五分鐘，高閔琳表示，修法要有法律專業，如果立法沒有效力及無法改變事實，將成為作秀式的自治條例，貽笑大方。