2任「阿湯嫂」相繼推薦 這本書實在太靈驗！
記者翁新涵/綜合報導
calendar_today2020-11-12 09:00:00
《祕密》這本書國外最早在2006年11月出版，隔年於台灣盛大上市，累計到2020年10月，在台印量超過121萬本，全球更狂銷高達3000萬本，暢銷13年不間斷，成為家喻戶曉的心靈聖經，有趣的是，2位「阿湯嫂」都很愛這本書。
早在《祕密》出版第一年，身為湯姆克魯斯前妻的妮可基嫚，便在社交平台上推薦該書籍，寫下：「《祕密》簡單明瞭又充滿智慧，更幫我度過了婚姻難關。」沒想到13年過後，《祕密》改編成電影，竟由湯姆克魯斯第2位前妻凱蒂荷姆斯領銜主演，出乎意料的巧合引發媒體熱議。而在電影中飾演女主角的凱蒂荷姆絲，近日受訪則表示：「同樣身為母親，我與『米蘭達』這個角色有十分深刻的連結；有了孩子後，真的會爆發為母則強的能量，總是希望孩子們能擁有堅強的意志，面對生活的種種不順遂，而《祕密：夢想的力量》就是一部充滿正能量的電影，希望所有看完這部電影的觀眾，能重拾對生活的期盼！」
《祕密：夢想的力量》講述獨自扶養3個孩子的寡婦米蘭達（凱蒂荷姆絲 飾），在一場風暴過後，雇用了一名水電工布雷（喬許盧卡斯 飾）修繕受損的住家。在閒暇之餘，布雷會與米蘭達分享他的人生哲學「吸引力法則」，布雷相信只要打從心底渴望某件事物，宇宙自然會有力量助你心想事成、夢想成真！