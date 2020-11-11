影／台61線西濱聯結車追撞大貨車　聯結車墜落橋下

台61線西濱快速道路彰化縣鹿港段，南下車道174公里處，今（11）日下午1時37分發生聯結車追撞大貨車，聯結車在強烈撞擊力道下，摔落橋下，車輪底盤朝天，消防局獲報派員搶救，在事故現場附近找到魏姓司機送醫治療，現場一片狼藉，事故也造成後方大塞車，肇事責任由警方釐清中。

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▲台61線西濱快速道路彰化縣鹿港段南下車道發生聯結車追撞大貨車。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.11）

× ▲台61線西濱快速道路彰化縣鹿港段南下車道發生聯結車追撞大貨車。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.11）

省道台61線彰化縣線西段今（11）日下午驚傳重大車禍，一輛滿載H型鋼量的聯結車與大貨車追撞，西濱限高架也被撞歪，聯結車噴飛墜落7公尺高橋下，H型鋼量散落滿地，魏姓聯結車司機墜橋後自行爬出駕駛座，幸運僅受到輕傷。

▲聯結車噴飛墜落7公尺高橋下，H型鋼量散落滿地，現場是一片狼藉。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.11）

× ▲聯結車噴飛墜落7公尺高橋下，H型鋼量散落滿地，現場是一片狼藉。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.11）

車禍現場滿目瘡痍，聯結車衝出護欄到匝道聯絡道，快速道路滿地水泥碎塊，消防局指出，起初以為2輛車有3個人，一度找不到聯結車駕駛，目前與公司聯絡，確認聯結車出車就只有一人。

▲台61線西濱快速道路發生聯結車追撞大貨車，車禍現場滿目瘡痍。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.11）

× ▲台61線西濱快速道路發生聯結車追撞大貨車，車禍現場滿目瘡痍。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.11）

賴姓大貨車司機表示，當時他看到前方有掉落東西，便把大貨車先停在路肩，好心要下車清除，以免被後方車輛輾過造成危險，沒想到就被後方的聯結車追撞，還好車禍發生當時他人不在車內，並未受傷。

▲彰化縣消防局表示，一度找不到聯結車駕駛，擔心他恐遭不測，但經查，發現他在驚險墜落後竟自行脫困，才結束搜尋行動。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.11）

× ▲彰化縣消防局表示，一度找不到聯結車駕駛，擔心他恐遭不測，但經查，發現他在驚險墜落後竟自行脫困，才結束搜尋行動。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.11）

車禍發生之初，還衍生緊張的大烏龍，魏姓駕駛已經撞到語無倫次，直說自己是副駕駛，消防人員投入搜尋駕駛，卻始終找不到人，去電詢問聯結車所屬東立貨運總公司表示，公司表示今日只出一人，但副駕駛卻被撞到糊塗了，表示不清楚自己是駕駛或副駕駛，現場持續搜尋1個小時後，確定魏姓男子確定是駕駛，沒有人失蹤，才結束搜尋行動。

彰化縣消防局表示，一度找不到聯結車駕駛，擔心他恐遭不測，但經查，發現他在驚險墜落後竟自行脫困，外表僅受擦挫傷，但慎重起見，依然將他送醫急救，大貨車賴姓駕駛(61歲)載運系統傢俱木板，他說看見路肩落掉三角錐，怕後方車輛撞到，停在路肩要撿三角錐，不料後方聯結車開過來撞到他的車，然後聯結車就摔下去了。