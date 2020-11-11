桃園青年體驗學習園區　推幸福太陽計劃

我是廣告 請繼續往下閱讀
即日起園區推出「幸福太陽計劃」公益系列活動，希望傳達只要有太陽的地方就會有幸福，每個人都可以成為別人的心太陽！第一棒推出的「暖心陽光友愛共遊」活動，今(11)日邀請近20家不同企業及寶貝夢想起飛工作坊龜山站的勇寶貝們與安康啟智教養院的院生們參與，由園區資深專業講師，為企業與公益團體量身打造相互交流課程，依照身障天使的情況設計不同設施體驗，只見每位參與者在爬高爬低的挑戰過程中，玩得「臉紅心跳」，除了依循教練指導學習過關技巧，還要記得跟團員合作、彼此加油打氣，順利過關達標後，團隊成員興奮的尖叫聲響徹整個園區。
青年局表示，除了親至園區體驗，第二波「幸福太陽計劃」將推出『用看的做公益』，11月20日起，只要在「桃園青年體驗學習園區」臉書專頁觀看「暖心陽光友愛共遊」精采花絮記錄影片，將依觀看人數進行公益互動捐款，1個觀看瀏覽次數即捐贈1元，最高捐款十萬元；捐款對象為正在為身障天使們築家的財團法人桃園市私立寶貝潛能發展中心及財團法人桃園市私立安康啟智教養院，協助他們築家圓夢，讓更多的身障天使，能夠培養生活技能及居有定所，延續愛的正能量，相關活動訊息可上桃園青年體驗學習園區官方網站或臉書粉絲專頁查詢。