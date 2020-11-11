館長曝「不敢出門吃麵」遭譏 律師力挺：承認害怕不丟臉
館長曝「不敢出門吃麵」遭譏 律師力挺：承認害怕不丟臉
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-11-11 21:04:30
網紅「館長」陳之漢日前在直播中抨擊台灣治安不佳，更以自身遭槍擊經驗為例，透露現在不僅每個月要花百萬元請保鑣，而且至今連想「吃碗蚵仔麵線，也不敢出門」。不過館長此言一出，卻遭到不少譏笑奚落。對此，律師林智群表示，館長是被害人，「很難要求被害人覺得台灣治安很好」，直言若自己遇到和館長一樣的事情，可能也是好一陣子不敢出門吃麵。
館長在直播透露「不敢出門吃麵」後，包括陳沂、焦糖哥哥陳嘉行等網紅都發文譏笑，館長也不滿回嗆「子彈是打在妳身上嗎，我差點死掉耶」，被批評是消費自己，館長則認為槍擊案至今也才兩個多月而已，「到現在腳還是斷的我還沒好」，「你叫蔡英文政府把兇手馬上抓到，我就不再消費」。針對館長發言，律師林智群今日在臉書發文評論，「其實台灣治安很好，但是發生重大刑案時，新聞會鋪天蓋地的報導，大家看新聞，會有錯覺，以為台灣治安很差。這就是《真確》這本書提到的『失真型直覺偏誤』」。
不過林智群指出，館長的情況又不一樣，「他的經驗不是來自新聞報導，而是自己就是被害人，你很難要求被害人覺得台灣治安很好，他身上都被開好幾個洞了，你跟他說台灣治安很好喔，有說服力嗎？」
林智群認為，「有一種東西叫做『創傷後症候群』，如果我碰到館長那樣的事情，我可能也是好一陣子不敢出門吃麵，這跟是否勇敢沒關係，我們是人，是血肉之軀，承認自己會害怕，沒什麼好丟臉的，大家不需要嘲笑他，我們自己碰到，也沒辦法做得更好」。（編輯：倪浩軒）