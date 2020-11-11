大同「素人」總經理有譜？董事長林文淵：週五董事會說明
大同「素人」總經理有譜？董事長林文淵：週五董事會說明
編輯林莞茜/綜合報導
calendar_today2020-11-11 20:45:24
大同公司日前召開臨時董事會，由林文淵接任新任大同董事長，並任林郭文艷為榮譽董事長，而即將在週五召開的第二次董事會，可望通過總經理的人事案，不過今（11）日就傳出大同新任總經理為大同大學助理教授湯政仁，對此，林文淵回應將在週五當天說明。
大同公司於2日召開首次董事會，推舉林文淵出任董事長，並無異議通過林郭文艷擔任榮譽董事長，至於外界關注的新任總經理人選，林文淵表示將於13日第二次董事會提出，而他也已找好具有「雙e」電機及電腦背景的總經理，並指出他是個「素人」，而他的一大長處也是很會找很強的總經理一起來打拚。據了解，這位被林文淵稱為「很強的總經理」人選為湯政仁，他是美國雪城大學電機博士，自2001年起在大同大學電機工程學系擔任助理教授，也創業開了一家資本額800萬元的電腦公司。外界聚焦董事會是否會通過該人事案？若順利通過的話，有「最強媳婦」稱號的原董事長兼總經理林郭文艷將卸職，僅任大同董事，對此，大同新任董事長林文淵表示，會在週五當天對外說明。