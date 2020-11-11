手相占卜！5種「婚姻線」掌紋解析　秒知婚後財運有多旺

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假如婚姻線頭部出現一個或多個分叉，這代表你對於婚姻是否由甜美愛情發展出來這件事，並不是特別看重。相較於愛情，你更重視麵包。你看重對方的經濟條件，會有意無意的選擇有經濟基礎的伴侶，所以基本上擁有這樣手紋的你，在婚後的生活品質會比婚前好。
＃婚姻線出現島紋
假如你的婚姻線出現一個或多個島紋（圓形丶鳳眼型），就代表著你的戀愛過程通常會出現大大小小的波折，但最終總能修成正果，並且累積到財富。這樣的紋路也代表你善儲蓄，只要婚後的收入來源不斷或增多，小倆口就能越來越富足。
＃婚姻線出現星紋或十字紋
在婚姻線旁若有出現星星或十字，這表示結婚後會使彼此的地位有所提升，有可能你結婚的對象是有權勢地位的人，或是婚後努力而成，但無論是何種，都必然是衣食無憂的美滿生活。
＃婚姻線長且深
若婚姻線長且深，這通常代表著為未來的婚姻生活較平順美好，財氣也旺，婚姻能為自己帶來衝勁，講究自我地位的提升，若有自己的事業發展，也不易被婚姻綁住，反而能越來越有發展。
＃婚姻線呈現兩條平行線
若有兩條長短相同且平行的婚姻線，這代表著你的婚姻呈現穩定平淡的狀況，你會把大部分的精神，都花在投資理財丶照顧家庭上面，所以婚後的財富累積，就會一路看漲，比起獨自一人時為自己而活，你在婚後，多半是為兩人的幸福而努力。（編輯：倪浩軒）
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