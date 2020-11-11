手相占卜！5種「婚姻線」掌紋解析　秒知婚後財運有多旺

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手相占卜！5種「婚姻線」掌紋解析　秒知婚後財運有多旺

編輯中心/綜合報導

calendar_today2020-11-11 23:02:00

▲艾菲爾老師分享有住豪宅命的手相。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲艾菲爾老師分析5種不同婚姻線掌紋，可以看出人的婚後財運。（示意圖／翻攝自Pixabay）
憧憬婚姻生活的男男女女，除了在乎能否執子之手白頭偕老，當然也很想知道婚後的財運如何？其實這從「手相」也能看出來喔！根據艾菲爾老師在臉書粉絲團《塔羅牌老師艾菲爾》分享，位於小指那側手掌外緣的「婚姻線」，可以看出你婚後的財運。記得按照男左女右的規則，一起來看看吧！
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＃婚姻線頭部有分叉
▲「婚姻線」掌紋可看出你婚後的財運如何。（圖／翻攝自塔羅老師艾菲爾臉書）
▲「婚姻線」掌紋可看出你婚後的財運如何。（圖／翻攝自塔羅老師艾菲爾臉書）
假如婚姻線頭部出現一個或多個分叉，這代表你對於婚姻是否由甜美愛情發展出來這件事，並不是特別看重。相較於愛情，你更重視麵包。你看重對方的經濟條件，會有意無意的選擇有經濟基礎的伴侶，所以基本上擁有這樣手紋的你，在婚後的生活品質會比婚前好。

＃婚姻線出現島紋

▲「婚姻線」掌紋可看出你婚後的財運如何。（圖／翻攝自塔羅老師艾菲爾臉書）
▲「婚姻線」掌紋可看出你婚後的財運如何。（圖／翻攝自塔羅老師艾菲爾臉書）
假如你的婚姻線出現一個或多個島紋（圓形丶鳳眼型），就代表著你的戀愛過程通常會出現大大小小的波折，但最終總能修成正果，並且累積到財富。這樣的紋路也代表你善儲蓄，只要婚後的收入來源不斷或增多，小倆口就能越來越富足。

＃婚姻線出現星紋或十字紋

▲「婚姻線」掌紋可看出你婚後的財運如何。（圖／翻攝自塔羅老師艾菲爾臉書）
▲「婚姻線」掌紋可看出你婚後的財運如何。（圖／翻攝自塔羅老師艾菲爾臉書）
在婚姻線旁若有出現星星或十字，這表示結婚後會使彼此的地位有所提升，有可能你結婚的對象是有權勢地位的人，或是婚後努力而成，但無論是何種，都必然是衣食無憂的美滿生活。

＃婚姻線長且深

▲「婚姻線」掌紋可看出你婚後的財運如何。（圖／翻攝自塔羅老師艾菲爾臉書）
▲「婚姻線」掌紋可看出你婚後的財運如何。（圖／翻攝自塔羅老師艾菲爾臉書）
若婚姻線長且深，這通常代表著為未來的婚姻生活較平順美好，財氣也旺，婚姻能為自己帶來衝勁，講究自我地位的提升，若有自己的事業發展，也不易被婚姻綁住，反而能越來越有發展。

＃婚姻線呈現兩條平行線

▲「婚姻線」掌紋可看出你婚後的財運如何。（圖／翻攝自塔羅老師艾菲爾臉書）
▲「婚姻線」掌紋可看出你婚後的財運如何。（圖／翻攝自塔羅老師艾菲爾臉書）
若有兩條長短相同且平行的婚姻線，這代表著你的婚姻呈現穩定平淡的狀況，你會把大部分的精神，都花在投資理財丶照顧家庭上面，所以婚後的財富累積，就會一路看漲，比起獨自一人時為自己而活，你在婚後，多半是為兩人的幸福而努力。（編輯：倪浩軒）
【本文獲臉書粉絲團《塔羅牌老師艾菲爾》授權，版權所有，非經授權不許轉載】
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