NOW早報／拜登沒當選？美民調網瘋傳「改票數」真相曝光

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▲美國民調網站Real Clear Politics網站撤回賓州20張選舉人票，改為選舉結果未定。（圖／翻攝自RealClearPolitics）

而就在各家媒體都報導拜登勝選時，卻傳出RCP原先將賓州填上民主黨的藍色，但最近卻被發現悄悄撤除賓州的結果，導致拜登20張選舉人票流失，在網路上引發討論，而RCP也未把亞利桑那州11張選舉人票歸給拜登，因此目前網站顯示的開票結果，拜登僅以259票領先川普的214票，拜登並未跨過270張選票的當選門檻，選情仍陷入膠著。

▲台美經濟對話即將於11月20日展開，行政院長蘇貞昌說，大家都可以看出蔡總統所做的努力及政府做出來的成績。（圖／記者鄭宏斌攝，2020.11.11）

▲衛福部長陳時中今（11）日出席立法院福衛環等委員會聯席會議，回應新冠肺炎疫苗、萊豬等爭議。（圖／記者賴志昶攝2020.11.11）

▲財信傳媒董事長謝金河點出台股明年將因「四大光環」飆高。（圖／NOWnews資料照片）