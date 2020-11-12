NOW早報／拜登沒當選？美民調網瘋傳「改票數」真相曝光

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當時開票，賓州由拜登翻盤勝選結果由美聯社率先報導，隨後其他主流媒體也跟上，拜登因此以自己拿下290張選舉人票，發表勝選談話，但截至目前為止，RCP網站仍然沒有宣判是誰贏得選舉，包含賓州及亞利桑那州都還未有結果。
而就在各家媒體都報導拜登勝選時，卻傳出RCP原先將賓州填上民主黨的藍色，但最近卻被發現悄悄撤除賓州的結果，導致拜登20張選舉人票流失，在網路上引發討論，而RCP也未把亞利桑那州11張選舉人票歸給拜登，因此目前網站顯示的開票結果，拜登僅以259票領先川普的214票，拜登並未跨過270張選票的當選門檻，選情仍陷入膠著。
對此傳聞，RCP創始人湯姆·貝文（Tom Bevan）在推特上也出面澄清「對於爆料我們撤除拜登勝選結果這是錯誤的，也從沒有對選舉結果做出任何改變。」 而由於在美國各主流媒體都宣布拜登當選後，川普一連串推特發文不承認敗選，又在10日發文點名「包括內華達州、威斯康辛州、賓州、喬治亞州等4州選舉過程有問題，預告選票將會有驚人改變，要大家等著看」，甚至直言「我們已經獲得巨大的進展」、「我們會贏」等話，讓這場美國大選的輸贏到現在仍未下定論。
今日天氣／東北風影響 北東短暫雨、中南部日夜溫差大
今（12）日仍是東北風影響的環境，桃園以北及東半部地區有局部短暫雨，其中東北部的降雨會比較持續一些，並有局部較大雨勢發生的機率，其他地區為多雲到晴的天氣；氣溫方面，清晨低溫約18至22度，局部地區因輻射冷卻效應氣溫可能更低一些，白天新竹以北及東半部地區高溫23至27度，苗栗以南28至31度，中南部日夜溫差偏大。
台美經濟對話將展開 蘇貞昌：可看出政府成績
台美經濟對話即將於20日登場，台美關係更進一步！行政院長蘇貞昌昨（11）日上午出席「109年地政節慶祝大會」前受訪時說，不只是在經貿，在很多方面，大家都可以看出蔡英文總統所做的努力及政府做出來的成績。
國際藥廠研發新冠疫苗傳不良反應？陳時中：還是可信任的
目前美國、德國國際藥廠宣稱，其聯手開發的新冠疫苗可達9成保護力。不過，卻有人爆料稱，該疫苗有嚴重副作用。對此，衛福部長陳時中昨（11）回應，目前國際間的疫苗在一、二期試驗所顯露的症狀，都還是可信任的，至於不良反應仍要待專家評估。
台股明年飆更高！ 謝金河揭「4大光環」護身：可望破紀錄
小資族學會投資股票是替自己荷包增添厚度的方法之一，財信傳媒董事長謝金河昨（11）日就宣告「台股將進入大時代！」，不僅分析台股自1990年寫下12682的歷史新高後「從此進入蟄伏的卅年」來的紀錄，更點名台股即將因為「四大光環」明年將飆更高。
雙11東西超便宜必買？內行驚爆「暗黑真相」：真的很夭壽
一年一度的雙11購物節又來了！不只電商祭出超強優惠以外，電信業者也搭著這波熱潮推出網路吃到飽優惠，讓許多人甘願掏出荷包大買一波。不過，就有網友討論「雙11的商品真的都有比較便宜嗎？」貼文引發熱議。
貼文一出，網友紛紛回應「還是有便宜的，但很多都唬爛而已」、「誇張標題+上文宣就讓你以為有便宜了啊」、「台灣的雙11超無感，都超級限量，然後免運，阿免運平常不是就一堆活動或滿額就有了」、「雙11下殺、寫更高售價打叉叉再標回原價，一堆盤子以為真的有便宜」、「雙11印上去魅力無窮，台灣的電商很多都原價在賣好嗎」。另外，也有網友分享經驗「有些是真的便宜很多，但如果要看雙11是不是真的，只要把你常逛的賣家存起來，開上去看就知道有沒有便宜」、「之前買大學T一件199，結果雙11開上去看，看到有特價，打開上面寫原價299打叉還是199＝＝超無言.....真的這樣騙很夭壽，電商店家這麼多也管不了」。（編輯：賴詠璿）
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