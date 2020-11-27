網紅戰疫／裸辭工作闖YouTuber圈！SKimmy熬2年追夢成功

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SKimmy創立頻道才2年，就擁有訂閱人數超過53萬的佳績，面對鏡頭總能侃侃而談，豐富的創作力，讓她在影音創作上表現亮眼。SKimmy透露，其實從小自己內心創作的種子就發芽了，她分享小學時有次老師在檯上講課，自己則躲在底下撰寫小說，完成後還讓全班傳閱，甚至要求同學寫上感想，從小就展現對創作源源不斷的熱情。
在未成為YouTube創作者前，SKimmy人生經歷相當豐富，由於畢業於藝術系，出社會求職不易，且難以找尋到能讓自己投入到創作中的工作，於是在人生規劃上，她選擇闖蕩世界，曾經到過渥太華、多倫多、舊金山、洛杉磯、北京等地冒險，看看世界不同的面貌，甚至做了多份不同領域的工作，包括演藝公司實習生、專欄寫手、遊戲公司行銷企劃等等，如此非凡獨特的經歷，展現了她勇於冒險的衝勁。
渴望創作勝過一切 立志成YouTuber翻轉人生
然而進入職場的那些年，SKimmy認為心中對「創作」還是存在著一份憧憬，她坦言：「如果再這樣下去的話，我覺得我的靈魂有一部分是乾枯的。」認知到自身對於創作的渴望未被滿足，她下定決心將工作辭去，帶著積蓄，毅然決然搬到上海，讓身心沈澱後，再繼續勇敢追尋夢想。
SKimmy透露，一開始曾考慮過其他創作平台，像是微信公眾號、網路寫手等，不過在多方的衡量下，她最終選擇YouTube當作創作生涯的開端，她也解釋主要原因，「YouTube呈現的樣貌比較多元，而且不管你想要做什麼樣的內容、做什麼樣的傳遞都行。它有各種長短不同、或是不同的方式去表達，觀眾群也都是比較包容的」。
感情上挫折成創作養分 靠兩性主題闖出一片天
YouTube頻道類型百百種，但SKimmy就以「兩性關係」為頻道主軸，至於為何如此選擇？她解釋從小感情就很豐沛，但父母卻希望自己個性能安穩、沉著，導致日後不斷壓抑情感，因此造就自身在情緒上無法順利表達，處理兩性關係時也不太順遂，面對感情上的挫折，讓她決心努力鑽研兩性之道。
SKimmy對兩性關係產生出的獨特見解，使得她會運用其知識協助朋友度過感情難關，擁有了如此特別的經歷，她就突發奇想，不如將這些過往故事當作創作基石，創造一個頻道，分享給大家，不僅能滿足對創作的熱忱，還能以此幫助需要的人們，「其實也是我自己個人的一些成長經驗，都在我的頻道上有做一個呈現這樣子。」除了兩性主題外，SKimmy也延伸觸及關於心靈成長、情緒成長等方面，她認為在男女問題中，最終還是得回歸到個人成長。