網紅戰疫／SKimmy走紅卻卡關！8字箴言送給懷抱夢想的你

我是廣告 請繼續往下閱讀
辭掉工作蛻變成YouTuber的SKimmy，雖然一圓長久以來的創作夢，但她透露拋開員工身分，轉變成全職YouTuber後，對於工作負責任的態度上，多了一個心境上的變化。她解釋，成為自己的老闆不僅是要對自身負責，且每日時間規劃也有很大變動，思想甚至與一開始對創作的幻想出現落差，肩上扛起的壓力也變大，導致平日生活中多了不少厭世的情緒。
SKimmy創立頻道後，短短2年頻道就成長到53萬訂閱數，她自認一開始以兩性主題為主軸，拿捏的角度十分精準，但她也坦承，有些題材雖然帶來的利益可觀，卻感受不到自我實現達成，「因為我個人最看重的是，如果我的東西真的有幫助跟我有同樣困難的人，哪怕只有一兩個也好，我就會覺得今天做這件事情非常值得」。
YouTuber集體陷低潮 「危機化轉機」重尋出路
有了高峰期就有低潮，SKimmy透露大約於去年年底到今年年初間，YouTube流量不斷下滑，身邊不少同業都在哀嘆「怎麼會這個樣子呢？」甚至時常齊聚一塊訴苦聊著現實的無奈，這段經驗也在她腦中刻下深刻的印象。
提到和其他YouTuber間的關係，SKimmy認為自己並非和大家在競爭，她解釋整個YouTuber圈就是一個「社群」，彼此間討論相同題材、內容，互相給予實質建議，「這些都不是我們在互相競爭，而是我們在給出不同的意見，讓這個社群可以再更完善一點」。她指出合作帶來的益處遠遠大於競爭，建議若遇到曝光度或流量提高不了的困境，能多與同個社群的人多交流、合作，相信是一個十分好的選擇。
3種心態面對流量難關 「不忘初心」成創作箴言
許多青年看中YouTuber產業發展的可能性，但並非人人都成闖出一片天，其中流量壓力又讓許多創作者最為苦惱。面對現實的問題，SKimmy就區分成3類別給予大家建議。
其一是針對如同李安般的藝術家，這類人才華洋溢，內心只有未實現的夢想，她認為這類型「終有一天他被看見之後，他就發光發熱，那是比較藝術類的一群人」；其二是針對雖為藝術家但卻身兼家計壓力的人，她建議這類人能夠參考一些市場局勢，在不違心且合理的狀況下進行小調整。其三是針對完全市場導向的人，她認為這類人市場眼光必須要很精準，「知道現在什麼東西會爆，那你就是儘量多做那些，因為這是符合你市場性，比較儘快的捷徑。」
最後，SKimmy坦承影音平台的創作者逐漸飽和，頻道如雨後春筍般冒出，現在能被觀眾看見相對比較不容易，但若真的有夢想，想將自身的創作理念與想法展現給全世界知道，她就給予「大膽去說、不忘初心」8字建議，「你就大膽的去講，但重點是一定不要忘記你當初想講這些話的理由是什麼。」