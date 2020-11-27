網紅戰疫／SKimmy走紅卻卡關！8字箴言送給懷抱夢想的你

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網紅戰疫／SKimmy走紅卻卡關！8字箴言送給懷抱夢想的你

記者陳雅雲/綜合報導

calendar_today2020-11-27 09:14:56

▲Skimmy採訪照。（圖／記者葉政勳攝）
▲Skimmy雖然2年就達到頻道訂閱人數53萬的佳績，但成名後也隨即遇到一些現實難關。（圖／記者葉政勳攝）
線上影音社群平台YouTube孕育出無數影音創作者，YouTuber光鮮亮麗的外表和有趣自由的工作特點，成為不少青年們夢幻職業首選之一。但現今YouTuber市場逐漸飽和，KOL們面對競爭激烈的環境，都必須絞盡腦汁，尋求創新的題材繼續於網路上保持高討論度。對此，《NOWnews今日新聞》就邀請到以兩性主題起家的「SKimmy 你的網路閨蜜」，她以自身經歷分享成為YouTube創作者後所遇到的瓶頸與困難，更以前輩之姿給予未來有意願投入影音創作者圈的人建議。
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夢想與現實狂拉扯　身分轉變「厭世看世界」
辭掉工作蛻變成YouTuber的SKimmy，雖然一圓長久以來的創作夢，但她透露拋開員工身分，轉變成全職YouTuber後，對於工作負責任的態度上，多了一個心境上的變化。她解釋，成為自己的老闆不僅是要對自身負責，且每日時間規劃也有很大變動，思想甚至與一開始對創作的幻想出現落差，肩上扛起的壓力也變大，導致平日生活中多了不少厭世的情緒。

▲Skimmy採訪照。（圖／記者葉政勳攝）
▲Skimmy成為YouTuber後，在創作題材上遇到現夢想與現實的拉扯。（圖／記者葉政勳攝）
SKimmy創立頻道後，短短2年頻道就成長到53萬訂閱數，她自認一開始以兩性主題為主軸，拿捏的角度十分精準，但她也坦承，有些題材雖然帶來的利益可觀，卻感受不到自我實現達成，「因為我個人最看重的是，如果我的東西真的有幫助跟我有同樣困難的人，哪怕只有一兩個也好，我就會覺得今天做這件事情非常值得」。

YouTuber集體陷低潮　「危機化轉機」重尋出路

有了高峰期就有低潮，SKimmy透露大約於去年年底到今年年初間，YouTube流量不斷下滑，身邊不少同業都在哀嘆「怎麼會這個樣子呢？」甚至時常齊聚一塊訴苦聊著現實的無奈，這段經驗也在她腦中刻下深刻的印象。

提到和其他YouTuber間的關係，SKimmy認為自己並非和大家在競爭，她解釋整個YouTuber圈就是一個「社群」，彼此間討論相同題材、內容，互相給予實質建議，「這些都不是我們在互相競爭，而是我們在給出不同的意見，讓這個社群可以再更完善一點」。她指出合作帶來的益處遠遠大於競爭，建議若遇到曝光度或流量提高不了的困境，能多與同個社群的人多交流、合作，相信是一個十分好的選擇。

▲SKimmy。（圖／SKimmy授權提供）
▲SKimmy認為YouTuber是一個社群，彼此間相互合作、討論才能突破低潮。（圖／SKimmy授權提供）
3種心態面對流量難關　「不忘初心」成創作箴言

許多青年看中YouTuber產業發展的可能性，但並非人人都成闖出一片天，其中流量壓力又讓許多創作者最為苦惱。面對現實的問題，SKimmy就區分成3類別給予大家建議。

其一是針對如同李安般的藝術家，這類人才華洋溢，內心只有未實現的夢想，她認為這類型「終有一天他被看見之後，他就發光發熱，那是比較藝術類的一群人」；其二是針對雖為藝術家但卻身兼家計壓力的人，她建議這類人能夠參考一些市場局勢，在不違心且合理的狀況下進行小調整。其三是針對完全市場導向的人，她認為這類人市場眼光必須要很精準，「知道現在什麼東西會爆，那你就是儘量多做那些，因為這是符合你市場性，比較儘快的捷徑。」

▲Skimmy採訪照。（圖／記者葉政勳攝）
▲Skimmy走上影音創作這條路，始終保持著「不忘初心」的心態。（圖／記者葉政勳攝）
最後，SKimmy坦承影音平台的創作者逐漸飽和，頻道如雨後春筍般冒出，現在能被觀眾看見相對比較不容易，但若真的有夢想，想將自身的創作理念與想法展現給全世界知道，她就給予「大膽去說、不忘初心」8字建議，「你就大膽的去講，但重點是一定不要忘記你當初想講這些話的理由是什麼。」
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