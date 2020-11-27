網紅戰疫／疫情定義新距離！「油土伯」談熱潮沒那麼好搭

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新冠疫情在台灣人共同的努力下，比起國際可說是相對防疫有成，但新冠肺炎不僅僅改變了人與人之間的距離，更改變了全球多數人吸收資訊的方式，強勢扭轉了不少的產業結構。其中觀光旅遊、航空業首當其衝，博物館、電影院、演唱會等藝文和娛樂產業也受到嚴重影響。
不過相對來說，「宅經濟」卻反而成為全球疫情下的大商機，當人們無法出門，只能將娛樂外送到眼前，舉例來說日本任天堂Switch在台灣賣到缺貨、YouTuber們紛紛推出一系列「跟著我」（with me）影片，在家拍攝健身、烹飪、唱歌等內容，根據統計這類影片因為疫情成長了超過六倍之多。山不轉路轉，競爭激烈的Youtuber們不僅跟著風向轉，也要轉得快、轉得聰明，才能搭起這趟順風車，吸引粉絲的目光。
後疫情時代 YouTuber與粉絲零距離
實體活動、大型節慶因為必須維持社交距離而被迫取消，身為活動主持人的塵塵特別有感，轉行投身當YouTuber對她來說並不容易，她提到疫情對整個YouTuber產業肯定是有影響的，像是以旅遊、航空開箱等題材為頻道主軸的創作者，題材就會相對受限；而企業受疫情衝擊，可能也會因此減少產品在KOL曝光方面的預算，「企業如果連員工都養不起，當然沒有其他多餘的資金來敲業配！」。
但也因為商演數量減少，許多藝人也從線下走到線上，開始經營起YouTube平台，有藝人隨興拿起手機拍攝Vlog記錄生活，也有演員歌手開直播陪著觀眾打打遊戲、自彈自唱，就是為了在這個「維持距離」的防疫新生活，逆向拉近與粉絲的距離。
能歌善舞的藝人賴晏駒「小賴」就是藝人兼YouTuber的代表，對於疫情是否影響網路影音創作者，他反而持正面態度，「大家不覺得今年有很多影音創作者誕生嗎？」，小賴觀察到因為疫情限制，許多創作者受到環境影響和刺激，反而將許多想法拍成影片題材，觀眾因為待在家的時間拉長，這些影片瀏覽率、點擊次數也跟著提高，疫情反而讓網路影音創作環境變得更加蓬勃。
疫情宛如雙面刃 黃標機制下創作者如何自處
不過，新冠疫情究竟是替網路影音創作這個領域注入活水還是毒藥呢？在今年三月新冠肺炎持續擴散的同時，YouTube就因為「黃標機制」掀起不少創作者的反彈。原因在於疫情初期有許多提到「武漢肺炎」的影片遭到平台設立黃標（不適合多數廣告客戶），連帶影響廣告營利，讓許多YouTuber質疑黃標氾濫、壓縮了創作空間。
儘管Google官方事後發表聲明提到，這是因為AI人工智慧判斷重大事件或嚴重災害發生後，會將相關影片設定為限制廣告盈利模式，同時承諾會調整判定標準，讓更多創作者和新聞機構在疫情相關的內容中啟用營利功能，不過仍有不少YouTuber對黃標機制感到芒刺在背，擔心廣告獲利受平台限制。
對此，經歷過疫情前後的YouTuber「SKimmy」就分享自身2年多來的創作經驗，她提到自己的頻道雖然受黃標機制影響不大，但也趁著疫情期間進行不一樣的嘗試，試著從10分鐘的短片改成較長的影片，更新速度雖然慢了點，但能討論的議題和深度也能做出鑑別度，同時創作者本身也能沉澱下來，做更多的自我探索。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。