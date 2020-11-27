網紅戰疫／甩開流量包袱！SKimmy學會與「負能量」和解

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提到光是花了2年時間，就擁有53萬粉絲訂閱的SKimmy，她是遮不住嘴角笑意的。能夠做到這樣的成就，背後除了付出無數心血和大量時間外，拍片、想腳本、充實知識內容的基本功更是得紮穩馬步，影片內容才能言之有物，更能引起觀眾的共鳴。不過能有現在的SKimmy，可得感謝那個當年毅然決然辭掉工作的自己。
「SKimmy你的網路閨蜜」這個頻道在這兩年的時間，陪伴著SKimmy從零開始，先是以「怎麼和女生閒聊」、「交友軟體一定右滑的男生特質」等兩性主題影片起家，慢慢吸收了對愛情迷惘、想走入戀愛關係的觀眾們，漸漸地開始更新討論分手、劈腿、關係之間的權力不對等的影片，再往個人心靈成長、正向情緒等角度前進。一路上就像是我們所有人都和這個笑起來甜美可愛的女孩一起，談了一場酣暢淋漓的戀愛，再學著告別所愛，成為更好的自己。
Youtuber也有「業績壓力」！流量化身無形老闆追著跑
提及當初為何從兩性角度出發，SKimmy若有所思的想了一下，接著才坦承自己其實在戀愛關係中是曾經歷過挫折的，這也讓她決定鑽研兩性之道，汲取自身經歷或朋友的戀愛歷程和研究內容，再拍成影片分享到頻道上。這類題材雖然吸引了大量觀眾的回饋和喜愛，但SKimmy也曾遇過創作撞牆期，面對挫折也有走不出來的時候。
聊到這段「卡關」的時期，SKimmy無奈解釋這其實發生在不久之前，在去年底到今年初這陣子，她便體會到被流量追著跑的窒息感。而同樣背負著沉重壓力的不只她，「那個時候整個YouTube好像都在下滑，所以大家都其實很負能量」，SKimmy苦笑提到當時不少YouTuber因為演算法機制改變導致影片流量下滑慘跌，集體感到無比焦慮，但對於YouTube束手無策的創作者們，最後也只是聚在一起喝喝悶酒七嘴八舌的抱怨，模樣和打卡離開公司後的上班族竟意外地有了重疊。
回想起那段時間，SKimmy反而覺得換個角度來看，發現其實不是只有自己一個人受到挫折，而是YouTuber集體面對這個壓力「大家共同去承擔這件事情，對大家的壓力也都會變得比較小一點」。經歷過這樣的撞牆期也讓她捫心自問，流量下滑自己真的會就此餓死嗎？就算當Youtuber沒有成功，自己還能不能有別的出路選擇？沒想到這麼一問，自己也就像是與一段痛苦的關係告別，竟然意外釋懷了。
療癒他人之前 你得先與自己和解
好的創作內容是無法說謊的，SKimmy的頻道跟著她爆紅也陪伴她走過低潮，SKimmy的拍片風格和選題，從聊如何談戀愛、怎麼脫單，逐漸往自我內心收縮，開始正視了自己的寂寞情緒、聊聊甚麼才叫「幸福」、學著與自己和解。從觀眾們的反饋來看，反而有更多粉絲因此被療癒。SKimmy改變風格所帶來的正能量更一點一滴地透過影片漸漸感染了觀眾，不少感同身受的粉絲更是寫私訊和留言告訴她，因為看了她的影片自己才想努力變更好，讓她感動之餘更是確定了朝著這個方向前進的決心。
不過最讓SKimmy意外的，或許是在做心靈成長、自我探索的影片過程中，自己也無意間的被療癒了。為了提供給觀眾更多資訊，她讀了許多心理學相關的資料和書籍，也選擇去做心理諮商、與諮商心理師合作。而在這段旅程中，她也意外察覺到自己和媽媽之間，其實藏有許多未解的心結和盲點。
一直以來被家人灌輸「你脾氣不要這麼差」、「這個小孩個性就是較衝啦」等負面評論，自己也不知不覺被說服，以為這就是自己的「缺陷」，直到和心理諮商師好好聊過，SKimmy才發現這其實是自己有許多委屈或難過的負面情緒不懂得妥善表達的體現。
意識到這點後，SKimmy也回頭和一路最支持自己的媽媽坐下來聊這件事，隨著和媽媽越講越激動，兩人情緒交互共融，原本好好的對話說到後來，竟然讓母女倆都哭成一團，SKimmy這才明白投身影音創作的過程之中，她不僅幫助觀眾如何與情緒和解，自己也跟負能量和解、跟家人和解了。