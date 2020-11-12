清晨低溫14.8°C！下周「秋老虎」時間曝：全台飆至30度↑
清晨低溫14.8°C！下周「秋老虎」時間曝：全台飆至30度↑
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-11-12 07:04:09
今（12）日仍是東北風影響的環境，桃園以北及東半部地區有局部短暫雨，其中東北部的降雨會比較持續一些，並有局部較大雨勢發生的機率，其他地區為多雲到晴的天氣；氣象專家吳德榮在專欄《三立準氣象· 老大洩天機》指出，今晨冷空氣略減弱，苗栗至台南有較強的輻射冷卻，截至5時平地最低氣溫仍在15至17度左右、北部及東部約18度，不過下周各地高溫皆達30度以上，為典型「秋老虎」天氣。
吳德榮表示，最新（12日2時）中央氣象局「路徑潛勢預測圖」顯示，第22號中度颱風「梵高」其中心在菲律賓中部、上午將進入南海，未來續朝越南推進；離台甚遠、無直接影響。今晨冷空氣略減弱，苗栗至台南有較強的輻射冷卻，截至5時平地最低氣溫仍在15至17度左右（苗栗公館鄉最低14.8度）、北部及東部約18度。最新（11日20時）歐洲中期預報中心（ECMWF）模式模擬顯示，今日受東北風影響、水氣略增；迎風面北海岸、北部山區及東半部有局部雨，北部山區、東北部有較大雨勢；大台北平地西側多雲、東側有局部短暫雨。桃園以南晴時多雲。北台偏涼，其他地區早晚涼，中南部日夜溫差大。
最新模式模擬顯示，明日、周六北部、東半部本有迎風面的降水，又有中高層水氣移入而加大雨勢，尤其北部山區、宜花局部地區，而中南部則單純受中高層水氣移入，雲量增多、亦有局部短暫雨的機率，山區降雨較平地明顯。明日冷空氣略減弱、週六冷空氣略增強，氣溫僅小幅變化，北台持續溼涼。不過，下周（15）日東北風持續影響，迎風面有局部短暫雨；中高雲減弱消散，中南部轉為多雲時晴，山區偶有飄零星小雨的機率、但機率逐漸降低。下周一至周四（16至19日）冷空氣減弱、持續回暖，各地晴朗穩定，唯東半部偶有零星少量降雨的機率；下周二至周四各地高溫皆達30度以上，白天微熟、紫外線強，為典型「秋老虎」的天氣型態。（編輯：賴詠璿）