拜登真的是好人嗎？立委怒揭「真相」：他跟川普都一樣！

美國總統大選結果出爐，最終由民主黨候選人拜登確定勝出，預定明（2021）年1月20日將就任成為美國第46任總統，不過，連任失敗的現任總統川普仍不願認輸，更揚言將展開「法律戰」。對此，無黨籍立委高金素梅直言，原本被罵到臭頭的拜登現在又變成了「台灣老朋友」，但「真的因為他是個好人嗎？還是因為他擁有了美國總統的權位呢？」他細數拜登參與政變的過往，怒批「川普和拜登都是這種人！就算美國換了總統，也換不了美國霸權。」

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高金素梅在臉書以《換了美國總統 換不了美國霸權》為題發文，她表示，被英國經濟學人雜誌形容為「醜陋」的2020年美國總統大選，經過了撕裂、對立、醜化和詐騙的選舉操弄之後，終於有了進一步的結果：民主黨的候選人拜登以不到3％的選票差距，贏得美國290張的選舉人票，超過川普所得到的214張，拜登已經宣布當選，但川普仍然拒絕認輸，準備打選舉官司。

高金素梅也指出，本來這只是一場美國人的選舉，但這次連一些台灣民眾都對選舉的勝負非常在意，紛紛到美國在台協會的臉書頁上留言，歌頌美國民主的功德！而面對台灣這股崇拜美國的政治狂熱，她心中感到的卻是憂心。



▲高金素梅臉書貼文。（圖／翻攝自高金素梅臉書）

高金素梅說，「原來被主流和社群媒體罵到臭頭的拜登，現在又變成了台灣的老朋友，說什麼『台美關係穩固不會因為選情而有變化』，從這種反覆無常的投機取巧之中，台灣人民不難看出這些媒體還有政客們的政治品行。問題是，拜登現在變成了好人，真的因為他是個好人嗎？還是因為他擁有了美國總統的權位呢？」





她並點出拜登參與政變的事例，包括：2014年時任總統歐巴馬指定他支持烏克蘭新納粹政治勢力，發動政變，爆發內戰；2009年歐巴馬同意推翻宏都拉斯民選總統澤拉亞時，作為副總統的拜登並未堅持反對過；2011年拜登更積極地擁護歐巴馬在敘利亞發動的戰爭，且早在2003年就投票贊成布希發動對伊拉克的侵略戰爭。

「美國真的是世界民主的典範嗎？」高金素梅認為，美國為了推翻不服從它的民選政權，長年來不惜接二連三地發動政變，美國這樣做，不但可以換掉他們不喜歡的人，還可以控制那個國家的政策，恫嚇其他國家乖乖聽從美國的指導和掠奪。他並怒轟「川普和拜登都是這種人！就算美國換了總統，也換不了美國霸權。」（編輯：許苡晴）