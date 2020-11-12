紐約疫情拉警報　下令餐廳每晚最遲10時打烊

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從新型冠狀病毒檢測呈陽性反應比率觀察，紐約州整個夏季保持在1%左右，10日達到2.93%；全州1628人染疫住院，創6月中旬以來新高。
古莫（Andrew Cuomo）為此宣布，美東時間13日晚間10時起，餐廳、酒吧、健身房與其他有販酒執照的場所每晚10時至次日清晨5時不得營業；每晚10時以後，餐廳可繼續提供外賣或外送服務，但不得販酒。
此外，民宅室內與戶外聚會人數不得超過10人。
古莫在新聞稿中表示，從接觸者追蹤發現，販酒場所、健身房、民宅室內聚會是3大病例來源。防疫必須搶先病毒一步，如果確診率開始攀升，逐步恢復的經濟活動就要慢下來。
紐約州夏季疫情降溫後，逐步恢復一度因防疫被迫停擺的經濟活動。這段期間，餐飲業成為防疫重點，紐約客暑期群聚餐廳與酒吧外飲酒作樂，古莫一度震怒，要求嚴加取締後違規情形收斂，但許多人開始轉戰家中開派對，形成群聚感染溫床。
全美疫情邁向第3波高峰，單日新增確診人數屢創新高；紐約州疫情相對穩定，但不敢掉以輕心。古莫10月底宣布，從外州抵達的民眾須出示新型冠狀病毒檢測陰性反應證明，居家檢疫3天後接受二次檢測，呈陰性反應才能結束原本14天的隔離。
古莫今天與媒體通話時形容，紐約就像是疫情「波濤上的一艘船」，他要求地方政府嚴格執行最新防疫措施。
紐約市長白思豪（Bill de Blasio）近期不斷發出疫情警告，他公布，紐約市7天移動平均確診率已達2.52%，創6月上旬經濟重啟以來新高，並在推特發文：「這是我們阻止第2波疫情的最後機會。我們可以辦到，但我們必須立即行動。」（編輯：郭中翰）1091112