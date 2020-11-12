願意為孩子過苦日子嗎？多數人答案為否　「催淚原因」曝

影響生小孩意願的因素有很多，舉凡經濟能力、陪伴時間、生活品質等，然而，近日有網友就在PTT提問「你們願意為孩子過更辛苦的日子嗎？」沒想到許多人答案一面到，普遍都是「不願意！」而背後「催淚原因」曝光，令人相當無奈。

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原PO在PTT女孩板發文表示，自己還沒生孩子，但她有一個很愛的外甥，也很喜歡小孩，所以如果有人問她「你願意為自己的孩子過更辛苦的日子嗎？」 她是根本不用思考就能回答「可以」的人。不過，她日前詢問一個已離婚幾年的母親此問題，對方的答案是「我不知道。」原PO也解釋，由於目前撫養孩子的父親出狀況，可能要變成單親媽獨自撫養小孩，因為考慮到得獨自承擔學費、保母費等支出，以至於她不太想接手孩子。

原PO認為，簡而言之，最大的原因就是「錢」，如果沒辦法繼續現在的生活，真的會很不容易吧！因為自己並非全職在照顧孩子，無法體會那位單親媽媽巨大的恐懼和壓力，「但我還是可以為了我的孩子做犧牲，只因為他是我孩子，不是嗎？但更客觀一點，有人會說：你本來就應該負責（法律上）」，她便好奇詢問大家「你願意為了你的孩子過的辛苦嗎？你願意為了他上更多的班嗎？你願意因為他犧牲交際生活嗎？」

▲有網友在PTT提問「你們願意為孩子過更辛苦的日子嗎？」怎料眾人答案普遍都是「不願意！」（圖／翻攝自PTT）

問題曝光，網友紛紛留言「要生就要有犧牲啊，生命不是這麼簡單的一回事」、「因為不願意所以不打算生」、「可以，生了就必須負責，不願意當初就不該生」、「覺得沒辦法為了小孩犧牲自己的生活，所以不想要有小孩」、「討厭小孩不太想生，但如果真的生了，我覺得我有義務給孩子盡量完善的生活，苦到自己也沒話說」、「你可以不代表小孩想當窮的...」「我理論上願意，但如果養個孩子就得過苦日子，代表犧牲了自己也無法給孩子多好的環境」。

另還有許多人答案皆為「否」，直呼「不願意，因為我再怎麼辛苦，他能得到的還是比社會上大多數人少很多，所以我也不打算生。」「我們不願意孩子過苦日子」、「不願意，如果父母辛苦，表示小孩也跟著辛苦」、「過不了好生活的話，不會考慮孩子」、「給好生活不難，給很好的生活很難」、「你都活不好了，小孩幹嘛跟你受罪？」（編輯：許苡晴）