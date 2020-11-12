一名受試者死亡後　巴西批准中國疫苗恢復測試

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巴西國家衛生監測局（Anvisa）9日晚上表示，因一名志願受試者出現嚴重不良反應死亡，決定暫停CoronaVac在巴西的試驗，但沒透露細節。
布坦坦研究所所長柯瓦斯（Dimas Covas）當晚告訴巴西文化電視台（TV Cultura），研究所只是向國家衛生監測局通報一名志願者死亡，而不是因為不良反應，所以對當局的決定感到奇怪，因為它是與疫苗無關的死亡。
柯瓦斯還說，目前的測試階段有超過1萬名志願者，所以與疫苗無關的死亡隨時可能發生。
10日上午，巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）在社群媒體慶祝中國疫苗在巴西暫停測試，並指桑罵槐挖苦聖保羅州長多利亞（João Doria），因為布坦坦研究所隸屬聖保羅州衛生廳。
幾小時後，巴西環球電視台（TV Globo）接獲聖保羅警察局的報案紀錄，表示參加中國疫苗測試的志願者死因是自殺。
國家衛生監測局今天宣布批准CoronaVac恢復在巴西測試後，柯瓦斯聲明，這是一個好消息，希望盡快繼續有關研究。
波索納洛和多利亞自今年年初以來，在應對2019冠狀病毒疾病的防疫措施上即存在分歧，加上波索納洛將多利亞視為2022年總統選舉的可能對手，所以一直敵視多利亞。
布坦坦研究所與科興生技公司達成購買4600萬劑疫苗，以及向巴西轉讓技術，以便布坦坦能在巴西生產CoronaVac的協議，這也造成聖保羅州政府和聯邦政府的爭端。
10月下旬，巴西衛生部一度宣布將購買中國疫苗，但波索納洛反對。多利亞說，聖保羅州政府將自行籌集資金採購疫苗，並擴大布坦坦研究所的疫苗生產架構。（編輯：郭中翰）1091112