還原抓猴現場！青青前男友再爆「內幕」：放火非初次過夜
還原抓猴現場！青青前男友再爆「內幕」：放火非初次過夜
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-11-12 08:49:10
擁有百萬訂閱的Youtuber「放火」李育群，日前揪網美青青過夜，怎料卻被女方的前男友陳男發現，並強拍裸照、簽本票，惹出仙人跳風波；事後雖雙方已經和解，但放火裸照仍然遭外流。對此，陳男昨（11）日在YouTube頻道《勾起你心中的惡》踢爆，當時放火已非來第一次來找青青。
陳男昨在YouTube頻道《勾起你心中的惡》直播中透露，事發當天回到家準備開門，卻發現門是反鎖的，敲門時甚至還聽見屋內有男性的聲音，向警衛調閱監視器畫面，才發現青青和一名男子一前一後搭電梯進屋內，前後相隔約10分鐘。陳男還原事發經過，當下氣炸破門而入，看見放火僅身著內褲躺在床上，看起來像是裝睡，強調「第一次要開門就有聽到男生的聲音」，且放火再三否認知道青青有男友，甚至是第2次來他家，他還在床邊發現一堆用過的衛生紙，不解為何看見屋內有男性的衣物、鞋子，明顯是與男性同住，還想假裝不知道一切，怒喊「正常一個男生如果看到家裡有衣物的話，應該就不會來第2次了」。
至於放火被逼簽本票、裸照外流的部分，陳男強調是朋友幫他處理的，自己不想再管這些，且事發後已經讓青青立刻搬走，兩人至今都沒再聯絡，並稱「他不要起這個頭，我就不會這樣做，畢竟男生遇到這種事情理智線一定會斷掉」，第一次被人家「戴綠帽」，甚至被朋友嘲笑，不過最後仍向鏡頭鞠躬致意「我是陳男，我願意為我造成社會大眾觀感不佳而道歉，對不起。」（編輯：賴詠璿）