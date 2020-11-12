國內新冠疫苗試驗登記破9千人！陳時中：我也很樂意參加

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另一方面，高雄市議會昨日在國民黨團主導下，通過食品安全衛生管理自治條例修正案，明定市內所有肉品都需要萊劑零檢出。對此，陳時中說，目前中央的法令對美豬的萊克多巴胺的劑量已經有所限制，所以該自治條例沒有違背中央法規，「但美牛的話可能就有所違背了」。據了解，美牛在當初馬政府通過時，也未要求零檢出；因此，陳時中是在質疑，高雄市議會此舉，可能會違背過去政府對萊劑美牛的相關規定。
國民黨昨日公布，不明來源的豬隻疑似食用瘦肉精飼料後，產生抽蓄等不良反應。對此，陳時中今受記者詢問時表示，任何化學物質如果超過一定劑量，都會有一定不良反應，但任何化學物質只要可以訂定安全劑量範圍，在其安全劑量內就一定安全；不過，人在食用的豬肉中所訂的安全劑量，與豬所使用飼料的安全劑量，是差了好幾倍；當然豬隻如果使用瘦肉精飼料超過一定的量，當然就有可能會發生症狀。
另有記者提問，目前疫苗人體試驗的登記相當踴躍，是否陳時中也願意接受相關試驗？「我也很樂意。」陳時中說，不過，因為他也是人體試驗計畫的主管機關之一，裡面可能牽涉到一些規定，可能要請相關機關了解看看。
至於目前國內新冠疫苗狀況如何？陳時中提到，就目前來講臨床資料與前端資料顯示，國內疫苗發展狀況是樂觀，當然還是要需要經過相關查驗與登記，以確保疫苗有效性。
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