國內新冠疫苗試驗登記破9千人！陳時中：我也很樂意參加

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國內新冠疫苗試驗登記破9千人！陳時中：我也很樂意參加

記者賴志昶／台北報導

calendar_today2020-11-12 09:45:36｜update2020-11-12 09:49:52

▲衛福部長陳時中今（12）日出席立法院社福及福衛環等委員會聯席會議，回應新冠肺炎疫苗、萊豬等爭議。（圖／記者葉政勳攝2020.11.12）
▲衛福部長陳時中今（12）日出席立法院社福及福衛環等委員會聯席會議，回應新冠肺炎疫苗、萊豬等爭議。（圖／記者葉政勳攝2020.11.12）
衛福部食藥署昨（11）日宣布，預計招募2萬人擔任國內新冠肺炎疫苗的試驗者，目前已有超過9千人登記。衛福部長陳時中今(12)日出席於立法院社福衛環委員會聯席會，會前被問到是否也願意參加臨床試驗，他表示，「我也很樂意」，但他是相關主管機關，可能要詢問看看相關規定。
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對於萊劑美豬查廠進度，陳時中說，相關都在準備中，也都還在跟美方溝通當中。另外，對於是否因為無法查廠而暫緩進口，他強調，如果查廠後的情況，沒辦法達到我國相關衛生安全標準的話，就不會准它進口，「任何事情都一樣」。
另一方面，高雄市議會昨日在國民黨團主導下，通過食品安全衛生管理自治條例修正案，明定市內所有肉品都需要萊劑零檢出。對此，陳時中說，目前中央的法令對美豬的萊克多巴胺的劑量已經有所限制，所以該自治條例沒有違背中央法規，「但美牛的話可能就有所違背了」。據了解，美牛在當初馬政府通過時，也未要求零檢出；因此，陳時中是在質疑，高雄市議會此舉，可能會違背過去政府對萊劑美牛的相關規定。

國民黨昨日公布，不明來源的豬隻疑似食用瘦肉精飼料後，產生抽蓄等不良反應。對此，陳時中今受記者詢問時表示，任何化學物質如果超過一定劑量，都會有一定不良反應，但任何化學物質只要可以訂定安全劑量範圍，在其安全劑量內就一定安全；不過，人在食用的豬肉中所訂的安全劑量，與豬所使用飼料的安全劑量，是差了好幾倍；當然豬隻如果使用瘦肉精飼料超過一定的量，當然就有可能會發生症狀。

另有記者提問，目前疫苗人體試驗的登記相當踴躍，是否陳時中也願意接受相關試驗？「我也很樂意。」陳時中說，不過，因為他也是人體試驗計畫的主管機關之一，裡面可能牽涉到一些規定，可能要請相關機關了解看看。

至於目前國內新冠疫苗狀況如何？陳時中提到，就目前來講臨床資料與前端資料顯示，國內疫苗發展狀況是樂觀，當然還是要需要經過相關查驗與登記，以確保疫苗有效性。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
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