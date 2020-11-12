雞排妹尺度再升級！頭披白紗「上身全空」　雙手羞遮胸口

藝人雞排妹（鄭家純）甜美可愛，身材嬌小卻擁有魔鬼般的身材，除了主持網路節目《深夜保健室》之外，事業心強大的她近來也積極經營副業，創立情趣用品品牌「純色」，而幾乎每一年都有寫真作品的雞排妹，今年也特地到澎湖拍攝2021的寫真年曆，昨（11）日除了釋出預購資訊之外，還加碼放送3張婚紗照，極少的布料讓粉絲們心動不已，立刻下單。

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只見雞排妹頭披白紗露出甜笑，身穿純白色的蕾絲內衣趴在床上，渾圓雪乳呼之欲出，畫面唯美又不失性感，接著她將近頭拉遠並轉到背面，跪在床上的背影也十分迷人。而最後在雞排妹臉書上的限定版最為惹火，她直接上身全裸，只用手嬌羞地遮住胸口，幾乎可以看到完整的半球，微微張開雙唇的神情引人遐想。

「2021年，也希望能繼續陪伴著各位老公們」，雞排妹的寫真年曆才發出3張預告照，就讓大批男網友馬上墜入愛河：「有種把手放下，就原諒妳」、「最後的疼愛是手放開」、「每次看到妳性感的時候都會愛上妳」，此外，雞排妹也在留言區表示，自己為了拍攝美照而得了重感冒：「為了後製不用P掉（修圖）太多遊客，特別挑在雙十、中秋連假後去澎湖，穿少少吹海風3天，回來感冒了10天，最後靠刮痧把寒氣退散病才好。」（編輯：侯家瑜）

▲雞排妹用手嬌羞地遮住胸口。（圖／雞排妹臉書）