金融傳產獲利回吐！台股早盤創新高後翻黑　台幣升逾3角

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金融傳產獲利回吐！台股早盤創新高後翻黑　台幣升逾3角

記者顏真真/台北報導

calendar_today2020-11-12 10:18:42

台股表現。（圖／記者顏真真攝）
▲台股11月12日早盤開盤創新高後翻黑，一度下跌36點，新台幣兌美元則開低走高，盤中再升逾3角。（圖／NOWnews資料照）
美股4大指數漲跌互見，台股今（12）日早盤再創歷史新高，一度觸13324.86點、上漲62.67點，但隨後出現獲利了結賣壓出籠，台股由紅翻黑，一度下跌36.64點。不過，新台幣兌美元早盤是開低走高，盤中強升3.15角，一度來到28.515元，目前28.517元震盪。
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美股走勢分歧，以科技股為主的那斯達克指數收高，終場上揚232.58點，漲2.01%，收在11786.43點；標普500指數上漲27.13點，漲0.77%，收3572.66點；道瓊工業指數小跌23.29點，跌0.08%，以29397.63點作收。
台股今日早盤則開高走低，加權股價指數以13324.86點、上漲62.67點開出，再創歷史新高，但隨後獲利回吐賣壓出籠，台股由紅翻黑，一度來到13225.55點、下跌36.64點。

在類股表現上，金融股則跌逾1%，傳產則僅食品表現較強有1%以上漲幅，貿易百貨、橡膠一度上漲，目前又翻黑，觀光類股小漲，相對電子股獲到青睞，包括半導體、電子零組件、資訊服務及電子通路都走揚，在個股表現上，南亞科漲逾3%，可成、台達電也有2%以上漲幅，聯電則漲逾1%，台積電則近1%。
雖然台股開高後翻黑，新台幣兌美元今日早盤則是先貶後升，以28.84元、貶值1分開出後，隨即止貶回升，並一度觸28.515元、強升3.15角，但也未到前一交易日盤中高點28.51元，表現也相對偏弱，目前在28.516元震盪。
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