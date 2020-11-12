遲來的公告！美CDC籲「戴口罩」 醫：慶幸台灣早就相信
遲來的公告！美CDC籲「戴口罩」 醫：慶幸台灣早就相信
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-11-12 10:22:24
新冠肺炎疫情又出現波動，不少國家確診數又再度飆升，美國疾病管制署（CDC）也在昨日發出公告，呼籲民眾戴上口罩。看完這格公告的Icu醫師陳志金也說，「很慶幸的是，台灣的人民，早在10個月前，就相信口罩能夠保護自己也保護別人！」
美國CDC在當地時間10日上傳公告指出，「多個實驗性、流行病學的研究顯示，社區民眾戴口罩可以減少武漢肺炎的傳播。即使是『布口罩』，也能夠有一定程度的減少病毒的傳播，保護其他人，同時保護配戴者本身」。他們也預估，若民眾戴口罩率如果能夠增加15%，就能夠避免「封城」，及減少因為封城所帶來的一兆美金損失或是5％的GDP下降。
看完這個公告後，重症醫師陳志金則好奇，「CDC這個『遲來的公告』，能否因此『說服』大部分的美國人或歐美國家的人民配戴口罩呢？」
最後陳志金醫師也認為，「很慶幸的是，台灣的人民，早在10個月前，就相信口罩能夠保護自己也保護別人！而且還超前部署了口罩國家隊，讓我們人人都可以有醫療級的口罩戴」。（編輯：潘毅）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。