江啟臣：不下架萊豬顫抖影片 蔡政府想抹殺言論自由
記者 陳弘志 / 台北報導
calendar_today2020-11-12 10:32:25
國民黨公布「萊豬顫抖」影片引發農委會主委陳吉仲不滿，揚言若不下架就提告，國民黨主席江啟臣12日表示，國民黨不可能下架這部影片，因為這部影片曾被非政府組織NGO與外國媒體路透社播放與採訪過，如果政府片面認定「凡是質疑政府的聲音」都是假新聞，請把大家都關起來，但都關起來後，問題就真的解決嗎？
江啟臣說，「現在這個政府，不釋疑就算了，也不讓人質疑，這標準就是用國家機器殺人，讓人民沒有講話的權利。你今天用瘦肉精殘害人民，還不讓人民叫一聲，就是想要人民產生寒蟬效應。其實這些影片早在網路與媒體都播放過，如果政府認為不是事實，就應該早點去提告播放過的媒體」。江啟臣表示，最重要的是，蔡政府願不願意出來釋疑？針對人民目前的疑問，第一、為什麼民進黨政府承諾要開放？承諾了什麼？第二、瘦肉精豬肉對人體的危害到什麼地步？江說，很多鄉親都說，台灣豬不吃瘦肉精，為何台灣人要吃？中國大陸不吃，為何台灣要吃？請問這是什麼政府？
江啟臣指出，「你殘害人民的健康，還要把人民關起來，獨裁政府要關捍衛人民健康的人嗎？把我們都關起來，請問台灣人民就健康了嗎？就沒有問題了嗎？這是一個負責任政府該有的態度嗎？這顯現民進黨政府一黨獨大，讓人民沒有任何講話的空間。人民有質疑，政府也不出來釋疑，直接叫你閉嘴，這就是現在的蔡政府」。記者問「要不要配合農委會下架影片，否則就被告？」江啟程回答不可能，「我們使用這影片的理由，已經對外講清楚了。套句陳吉仲主委的話，可以去google查一查，這是NGO早就使用過的影片，也是路透社去證實過的屠宰場。蔡政府可以把他們通通都提告。現在的政府只會告人民，關人民的嘴巴，想干預新聞自由的，這是殘害民主，殘害人民健康」。