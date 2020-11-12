拜登公布「白宮幕僚長」人選 曾協調伊波拉疫情受矚目
拜登公布「白宮幕僚長」人選 曾協調伊波拉疫情受矚目
國際中心林孝萱/綜合報導
calendar_today2020-11-12 10:29:09
美國多家媒體認定民主黨候選人拜登（ Joe Biden ）當選為第 46 屆美國總統，拜登在週三（ 11 ）宣布，民主黨籍的律師榮・克萊因（ Ron Klain ）未來將擔任拜登政府的白宮幕僚長，克萊因曾經在白宮工作數十年，是位經驗豐富的助手，過去 2014 年曾經在伊波拉（ Ebola ）病毒疫情時擔任協調者，並在 2009 年參與歐巴馬政府的經濟復甦計劃。
綜合美國媒體報導，拜登週三（ 11 ）晚間發表的聲明表示，建議克萊茵擔任幕僚長（ Chief of Staff ）因為克萊因過去的經驗，能夠勝任此職務。「在面對這一危機（疫情）的時刻，克萊因豐厚、多樣的經驗與能力能夠跨黨派得團結人們，這正是我需要的白宮幕僚長，讓我們能夠團結在一起」拜登強調，克萊因將在執政的一天就為疫情努力工作。外界推測，克萊因協調伊波拉的經驗，也許能夠應用在當前的新型冠狀病毒（ COVID-19 ）疫情上。克萊因在歐巴馬（ Barack Obama ）時期就擔任副總統拜登的參謀長，曾在 1990 年代中期擔任克林頓總統的副手高爾（ Al Gore ）的參謀，並在今年總統大選擔任拜登的選舉顧問，協助辯論準備和 COVID-19 議題應對。未來，克萊因擔任新幕僚長的首要挑戰將會是分裂的國會，他必須思考如何與共和黨領導的參議院合作。
美國媒體也指出，拜登最快 12 日就會正式宣布這項人事結果，且克萊因已經接受拜登的提議。獲得拜登青睞的克萊因在推特上發文，感謝許多人的祝福，對於當選總統（ President-elect ）給予的信心令克萊因感到榮幸，將會竭盡全力帶領拜登－哈里斯（賀錦麗）的白宮，才華橫溢且多元化的團隊。