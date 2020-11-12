「花神祭」歌頌生命循環的美妙　首登臺中國家歌劇院演出

國內知名舞蹈劇場「無垢」，於2000年發表的經典舞作「花神祭」，歷經20年的歲月洗禮與提煉，將於28、29日在臺中國家歌劇院演出，帶領觀眾慢下腳步，靜心感受大自然珍貴的生命能量。

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「花神祭」創作源自無垢藝術總監林麗珍，欣賞落花感觸，並以四季為軸，透過無垢舞者肢體美學詮釋季節更迭，傳遞生命循環的美妙意義﹔臺中國家歌劇院藝術總監邱瑗說，林麗珍與無垢舞蹈劇場帶來非典型劇場形式，讓大家體驗到非一般劇場的感動。

▲「花神祭」非典型劇場形式，讓大家體驗到非一般劇場的感動。（圖／記者金武鳳攝，2020.11.12)

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邱瑗

「花神祭」闡釋大自然生命能量，以「春芽」為例，藉由男女繾綣慢舞傳遞綿延情愫，是為「生」；「夏影」則是赤身群舞展現生命力與破壞力，是為「長」；「秋折」以和緩步伐與林麗珍沉穩吟唱，展現人生恆流，是為「收」；最後的「冬枯」，則在輕快的琵琶旋律與落雪紛飛中，舞動生命最後篇章，是為「藏」。