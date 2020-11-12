「花神祭」歌頌生命循環的美妙　首登臺中國家歌劇院演出

NOWnews 今日新聞 NOWnews 今日新聞

「花神祭」歌頌生命循環的美妙　首登臺中國家歌劇院演出

記者金武鳯/台中報導

calendar_today2020-11-12 12:10:00

「花神祭」歌頌生命循環的美妙 首度登上臺中國家歌劇院
▲驚艷於世界各藝術節的「花神祭」，28日起二天在臺中國家歌劇院首演。（圖／記者金武鳳攝，2020.11.12)

國內知名舞蹈劇場「無垢」，於2000年發表的經典舞作「花神祭」，歷經20年的歲月洗禮與提煉，將於28、29日在臺中國家歌劇院演出，帶領觀眾慢下腳步，靜心感受大自然珍貴的生命能量。

我是廣告 請繼續往下閱讀

「花神祭」創作源自無垢藝術總監林麗珍，欣賞落花感觸，並以四季為軸，透過無垢舞者肢體美學詮釋季節更迭，傳遞生命循環的美妙意義臺中國家歌劇院藝術總監邱瑗說，林麗珍與無垢舞蹈劇場帶來非典型劇場形式，讓大家體驗到非一般劇場的感動。

▲「花神祭」非典型劇場形式，讓大家體驗到非一般劇場的感動。（圖／記者金武鳳攝，2020.11.12)
▲「花神祭」非典型劇場形式，讓大家體驗到非一般劇場的感動。（圖／記者金武鳳攝，2020.11.12)
歷時5年才完成創作的「花神祭」，隨即巡演世界各地，驚艷國際各大藝術節，20年後，將於28日起一連2天在台中國家歌劇院演出，引來藝術界翹首期待邱瑗表示，「花神祭」從布景、道具、音樂及服裝等，皆能看見林麗珍總監的細膩琢磨，動人心弦。

「花神祭」闡釋大自然生命能量，以「春芽」為例，藉由男女繾綣慢舞傳遞綿延情愫，是為「生」；「夏影」則是赤身群舞展現生命力與破壞力，是為「長」；「秋折」以和緩步伐與林麗珍沉穩吟唱，展現人生恆流，是為「收」；最後的「冬枯」，則在輕快的琵琶旋律與落雪紛飛中，舞動生命最後篇章，是為「藏」。

▲「花神祭」歌頌生命循環的美妙
▲「花神祭」歌頌生命循環的美妙 ，讓兩位藝術總監內心滿溢對天地的敬意與感謝。（ 圖／記者金武鳳攝，2020.11.12)
林麗珍說，整齣舞作在舞者動靜交疊的步行與呼吸間，傳遞生命生生不息，以及對天地的無比敬意。當年是源於對大自然的感謝而創作，在2020這無常的時節，她要和無垢舞者藉由舞作為生命、為大自然祈福。請大家一同打開感官，體驗大自然的時序與空間，沉澱心靈。
關鍵字

延伸閱讀

我是廣告 請繼續往下閱讀

NOW民調中心

食藥署徵求2萬名新冠疫苗受試者，您願意參與嗎？

食藥署徵求2萬名新冠疫苗受試者，您願意參與嗎？

繼續作答
「男人越老越值錢，女人越老越吃虧」是真的嗎！你認為女人幾歲是老妹？

「男人越老越值錢，女人越老越吃虧」是真的嗎！你認為女人幾歲是老妹？

繼續作答
金馬獎頒獎倒數！誰是你心目中的最佳男主角？

金馬獎頒獎倒數！誰是你心目中的最佳男主角？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀
campaign即時
推薦閱讀