彰銀案有解？台新金籲速提退場機制 財長證實雙方有談過
彰銀案有解？台新金籲速提退場機制 財長證實雙方有談過
記者顏真真/台北報導
calendar_today2020-11-12 10:53:00
彰化銀行經營權爭議，在台新金併購保德信人壽後，台新金擬出脫部分彰銀持股，也持續向財政部喊話，只要提出合理退場機制，台新金都會配合政府政策，希望盡早解決彰銀案。對此，財政部長蘇建榮今（12）日證實「談都有談過」，但彰銀案不是財部的單獨責任，雙方都要有方案出來，目前僅是初步互相了解情況，還沒進一步談。
對於彰銀案，台新金總經理林維俊昨日在法說會上表示，對於行政院院長蘇貞昌提出「不要台新吃虧、讓台新退場」，台新覺得興奮、也感謝蘇院長，林維俊也再度向財政部喊話，只要提出合理退場機制，台新金都會配合政府政策，希望盡早解決彰銀案。蘇建榮今日出席立法院財委會備詢時受訪也證實「談都有談過」，但談判雙方要相互了解，況且彰銀案並非財政部單獨的責任，雙方都要有方案出來，而近期台新金想要併購保德信人壽，有解決彰銀案的需求，其方式財政部都尊重。不過，蘇建榮也說目前只是初步互相了解雙方情況，還沒有進一步談。
此外，對於近期台股表現，蘇建榮提到根據主計總處公布第3季經濟成長率為3.33%，顯示經濟實質面表現非常好，全年經濟成長的預估，各研究機構單位也都上修，代表實質面上有些基礎在，再加上資金行情，台股也已突破萬三，而且10月出口表現超乎預期亮眼，他對第4季出口也審慎樂觀。不過，蘇建榮也強調，國安基金仍會密切注意，尤其國外疫情仍嚴峻，還有美國總統選舉、地緣政治關係，財政部會密切注意情勢變化。