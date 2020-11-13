入住板橋超值地段！部落客籲：把握預售良機

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部落客韓德凱文森一直嚮往成為有殼一族，近期受茂德建設新建案「高妍植」吸引，前去板橋賞屋。當天一早，他即發現接待中心有許多人前來詢問與看房，消費者都希望把握預售時機取得最優先選擇權。當日，韓德凱文森也參觀了18坪、23坪與28坪三種房型，無論坪數大小，建商都巧妙地利用整體設計，在有限的坪數內營造最舒適和寬敞的空間感，同時又能兼具家的溫馨。
「高妍植」整體設計採豪宅風格，如其名地將一樓大廳挑高8米3，在門面上即具有「高顏值」的美感。該建案另一特色為「低建蔽率」，讓一樓戶外有非常寬裕的空間做植栽，甚至可被稱為小型公園；大樓一共24層，頂樓則設計空中花園，整體外觀相當氣派，高樓層還可看到寬廣的河景與都市景觀，可謂是城市最美享受。
至於週邊機能，該建案鄰近新北435藝文特區和交通要道中正路，無論是轉乘捷運、搭乘公車或其他大眾交通運輸工具，都十分便利。由於位在板橋重劃區內，除了本身既有的商圈外，各種居住條件也很完善，學區、國民運動中心均在散步可達的位置。對於家庭來說，從父母的工作考量，到孩子的就學安排，韓德凱文森指出，「高妍植」的規劃都極為講究與貼心。
「高妍植」目前為預售屋形式，故格局都可根據消費者需求再做調整，相對空間自由度較大。目前該建案推出三房優惠方案，優惠總價約在1250萬左右。韓德凱文森也呼籲，首購族可把握預售好時機，即刻實現成家夢想。
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