槓上蔡政府　國民黨公布「萊豬顫抖影片」來源細節

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國民黨表示，影片中有關萊克多巴胺引發副作用的相關畫面也曾由非政府組織「台灣動物社會研究會」引用。國民黨也公布台灣動物社會研究會陳玉敏副執行長對於影片素材的文字說明如下：
科學上，本來沒有辦法證明某隻豬某一段時間的行爲是瘦肉精造成的，只能掌握這個場所有使用瘦肉精，豬隻的行爲符合科學研究顯著的結果。這支影片是由美國動保團體提供。
1.2015年在美國明尼蘇達州 Quality Pork Processors（QPP）屠宰場的調查。
2.QPP公司的豬隻有餵食瘦肉精，他們屠宰場也接受有餵食瘦肉精的豬前來屠宰。
3.2015年美國銷往中國大陸的豬肉，QPP公司與其他31家屠宰場都不被許可。
國民黨也公開對農委會提出五問：
1.QPP是不是在2015年曾使用瘦肉精的肉廠？
2.QPP宰殺的豬隻是不是有餵食瘦肉精？
3.影片是不是拍攝QPP的畫面？
4.萊劑會不會造成豬隻情緒躁動、骨骼脆弱？
5.最後一個問題，憑什麼說這是假消息？哪一句假？哪個畫面假？
國民黨強調，在野黨本於職責揭發萊豬真相，想請問農委會主委陳吉仲，如果使用萊克多巴胺的豬隻絕對安全，毫無副作用，為何台灣目前仍禁用瘦肉精？請蔡政府向國人釋疑。