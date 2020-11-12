新北耶誕城迪士尼光雕秀登場 扮公主住飯店只要1元
記者陳致宇／台北報導
calendar_today2020-11-12 11:02:04｜update2020-11-12 11:02:12
每年聖誕節重頭戲，新北歡樂耶誕城明（ 13 ）日起登場，今年首次結合「迪士尼經典童話」，打造全台唯一的迪士尼主題 3D 光雕雷射投影秀，並 48 座街頭燈飾藝術裝置及 8 大耶誕絕美光廊，打造繽紛的夢想國度。周邊飯店配合活動，明日只要扮裝成迪士尼角色，即可用 1 元入住雙人客房。
新北市政府表示，今年新北耶誕城共有 4 大燈區，包含市民經典童話世界（市民廣場）、站前夢幻公園（站前廣場）、迪士尼公主的童話森林（萬坪公園）、府中美學藝術特區（府中商圈），一共設立 48 座街頭燈飾藝術裝置及萬眾矚目的 8 大耶誕絕美光廊，號稱燈區範圍最廣、藝術裝置最多。新北市政府指出，重頭戲「耶誕主燈秀」將首次結合迪士尼經典童話，打造全台唯一的迪士尼主題 3D 光雕雷射投影秀。光雕雷射投影秀從 13 日至明年 1 月 3 日止，每日 17:30 至 22:00 每半點、整點展演 1 次，除了開城後第一支「公主篇」之外， 12 月初也將呈現給民眾第二支的迪士尼光雕秀，也會與第一支光雕秀輪流每半小時展演一次。
周邊飯店配合活動，也推出快閃優惠，趣淘漫旅台北宣布， 13 日只要扮裝成迪士尼角色，符合資格的前 3 組房客，即可用 1 元入住探索雙人房 1 晚，加贈飯店早餐與澎湃零食組；身穿迪士尼相關元素服飾，也可現場折抵 200 元，限量 10 人。此外，板橋凱撒飯店家宴中餐廳於新北耶誕城活動期間，推出「饗家滋味 2.0 」，周一至周五午餐及周一至周四晚餐時段供應粵菜港點吃到飽，包括江南小吃、風味砂鍋類、田園時蔬、港式點心、珍品海鮮等 46 道菜色無限享用。