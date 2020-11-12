藍營粉專因「萊豬狂抖」影片遭移送　綠委：違法當然要辦

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藍營粉專因「萊豬狂抖」影片遭移送　綠委：違法當然要辦

記者劉育辰/綜合報導

calendar_today2020-11-12 11:04:43

農委會主委陳吉仲11日暗指國民黨臉書發佈的萊豬影片是不實消息，國民黨反駁，指這支影片引用自國際動保團體所發佈的影片，並非國民黨自製，是真的。（圖／翻攝國民黨影片）
▲農委會主委陳吉仲11日暗指國民黨臉書發佈的萊豬影片是不實消息，國民黨反駁，指這支影片引用自國際動保團體所發佈的影片，並非國民黨自製，是真的。（圖／翻攝國民黨影片）
國民黨日前公布一段「小豬狂抖」的影片，並指出使用瘦肉精導致豬隻肌肉顫抖、熱衰竭，隨即遭農委會主委陳吉仲駁斥是不實影片；雖然國民黨強調影片引用自國外動保團體資料，是有憑有據的真相，但防檢局仍將國民黨的臉書粉專移送警方偵辦。對此，民進黨立委趙天麟、陳亭妃也都贊成「該辦就辦」。
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近期「小豬狂抖」的影片在網路上瘋傳，並遭國民黨指稱是因為使用瘦肉精導致豬隻出現副作用，不過陳吉仲隨即跳出來反駁這是假消息，綠營也澄清這是小豬因小腦發育不全或因病毒感染，患上「先天性震顫症」（Congenital tremor），並非瘦肉精所致，而防檢局也隨即將國民黨粉專移送警方偵辦。
對此，趙天麟表示，在政黨競爭的民主社會，是否支持萊豬開放可以辯論，這是憲法賦予的權力，但不能逾越法律規定，特別是在食品安全及防疫的部分，不能散播假消息，後來證實影片中的豬隻並非因爲使用萊克多巴胺導致，混充假冒、違反法律，當然要法辦。
陳亭妃則說，「國民黨沒有招了」，有先天性疾病的豬隻被說成是使用萊克多巴胺造成、移花接木「大有問題」，不但讓台灣人民看到國民黨醜陋，也讓國民黨露出「沒有攻防、只會栽贓抹黑」的真面目，無法接受假影片，呼籲國民黨到立法院實質審查、討論。
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