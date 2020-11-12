中天批NCC審查表違法　控「考試交卷才改配分」

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中天發表聲明，批NCC公布的換照審查標準不公平，且換照程序進行中才公佈評分標準不利中天，不能適用於中天新聞此次換照。中天指出，針對未來營運計劃的評分配比，明顯違背NCC所發佈的「換照審查辦法第11條第3項」後段準用「申設審查辦法第13條第1項」「4:2:2:1:1」之規定，而中天還質疑，佔40權重的「過去營運計劃執行報告」中「內部控管機制與自律組織運作執行情形」一項，NCC擅自調高評分比重達50%，「顯然為中天量身定做，也等於是考試交卷後才來更改考題配分！」
中天提出兩項違法事證，包括：
一、違背NCC「換照審查辦法第11條第3項後段」準用「申設審查辦法」之規定
中天指出，昨公布的評分表，關於「未來6年營運計畫60分」部分，明顯違反法條規定，「申設審查辦法」第13條第1項原本規定之評分項目為：
1. 頻道定位與內容規劃40分
2. 內部控管機制與內容編審制度20分
3. 財務規劃與收費基準20分
4. 公司組織與人員訓練10分
5. 客服部門編制與意見處理10分
這五項評分佔比為「4：2：2：1：1」，若以總分60分換算後分數應為24分、12分、12分、6分、6分，但NCC公布的新表不僅評分項目之文字表達與「換照審查辦法」及「申設審查辦法」不同，還調整分數佔比為「25分，15分，10分，5分，5分」，質疑NCC公布的新規定違背法令而無效。
二、違背NCC「換照審查辦法第11條第3項前段」、「評鑑審查辦法第9條」及「諮詢審議規則第6條第2款」規定
中天再提出第二項違法事證，表示根據NCC所發布的「換照審查辦法第11條第3項前段」、「評鑑審查辦法第9條」及「諮詢審議規則第6條第2款」規定，過去兩年半的營運計畫執行報告佔換照審查40分，比例適用「4：2：2：1：1」，應為16分、8分、8分、4分、4分，但新表卻改為8分、20分、4分、4分、4分。中天指控NCC刻意調高「內部控管機制及內容編審制度」為20分，佔比達50%，顯然是為了中天新聞量身定做，更違反相關辦法規範及NCC評分比例之行政慣例。
對於新版換照審查表，NCC電台與內容事務處處長黃文哲表示，評分表在過去頻道換照時初審委員已經使用4、5年，不過並沒有對外發布，這次把評分表內容法制化與明確化，每個項目都有對應的配分比重，公布此表則是避免負責審議重責的委員在沒有標準下恣意做出最終評斷，讓審查過程公開透明。NCC發言人翁柏宗也表示，新評分表是行之多年的審議換照案件評分準據，並非針對個案。
新聞來源為Newtalk 新頭殼