法拉利姐失竊1萬狂噴髒話　高鐵3度被客訴「嗆爆站務員」

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法拉利姐開飲料店不順，錢包又被竊，沒在賺錢還被偷錢，直播中揚言不想活：「我們家住4樓沒有小偷，被鬼偷走的啦，連鬼都不放過我，我知名度那麼大，一年出一首歌耶，賺不到錢真的有鬼，開飲料店又開不起來。健保我不想繳了啦，反正我也不想活了，無所謂了啦。」
不過中途站務員來提醒音量需降低，法拉利姐第1次回應「不好意思」，講到忘我時又音量變大，導致站務員再來關切，法拉利姐詢問：「後面也沒什麼人啊？」站務員說：「他們都是因為你才……」婉轉請她到玄關直播，法拉利姐在站務員離開後抱怨：「我的聲音可以傳出千里嗎？講得很小聲了，我的聲音是大吼大叫嗎？以後不要再來坐高鐵了，花了那麼多錢，我們後面也沒人，只有1個，我也是輕聲細語。」
第3次站務員來提醒，法拉利姐直接問：「有人檢舉嗎？」因為站務員不透露，法拉利姐改問哪個車廂比較沒人坐，想要換車廂直播，站務員說：「有提供電話亭，裡面比較安靜。」法拉利姐換到電話亭看到酸民留言，氣到罵髒話回擊：「對啦我就是把台灣人的臉丟光，XXX，不然你想怎樣，你們那些酸民在講什麼話。」
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