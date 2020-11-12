機器人格鬥常勝軍創業授課　台科大生獲教部百萬創業金

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目前就讀台科大機械系四年級的蔡昇恩，高二那年因參加競賽初次接觸機器人，點燃對機器人的熱情，愛上動手做也學會將想像化為實體，看到機器人從無到有完成，以及在競賽獲獎的成就感，成為他努力鑽研機器人的動力。
蔡昇恩已征戰國內外超過50場機器人競賽，他曾赴日本及韓國參加ROBO-ONE國際二足機器人格鬥大賽，並在韓國獲得銅牌佳績。為了推廣台灣機器人教育，鼓勵更多人學習機器人，蔡昇恩自己設計機器人，將機器人商品化成教具，開始數位自造課程的師培工作。
蔡昇恩表示，機器人接觸的領域很廣，從機構設計、機電整合、數位自造、電子電力、程式設計都可以透過機器人學習，教學時會讓學生從零開始設計，不單只是修改現有的機器人模組，能幫助學生在過程中探索出自己有興趣的領域。
除了師資培育和工作室授課，蔡昇恩也到林口國中等校園教機器人課程，今年團隊也推出新教具，使用可分解的塑料材質並透過3D列印機印製機器人，取代原本的金屬材料，降低學習機器人的成本。
蔡昇恩說，目前國內機器人競賽已有八成是使用他的機器人，未來目標是達到九成九的佔有率，為了持續推廣機器人教育，也會投入更多時間在師培工作，並且舉辦各項機器人競賽，期望未來能夠成為台灣最具代表性的機器人教育品牌。