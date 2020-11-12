疑吸毒後太嗨引警盤查　屏東警分局查獲黑槍毒品

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屏東警分局11月11日00時30分接獲110報案，在屏東市公華路段發生多人拉扯疑似有肢體衝突情事，警方立即啟動快打部隊馳赴現場，惟到場後並未發現打架情事。
警方經研判疑似有人可能剛使用毒品後失控，其餘友人為保護其安全故而發生拉扯壓制動作，引來路人側目故報警到場關切，警方針對逗留於現場6名年輕人進行盤查過程中。
見犯嫌吳女（年約40歲）、黃男（年約30歲）神色慌張，應答語無倫次、避重就輕，吳女自知難逃法網遂主動交付毒品，另搜索黃嫌自駕車輛，當場查扣各級毒品將近300公克及吸食工具一組、改造手槍3把。
其中一把經鑑識單位勘驗具有殺傷力（含彈匣）、子彈40發及改造工具一批，屏東分局警詢後依違反「槍砲彈藥刀械管制條例」及「毒品危害防制條例」等罪嫌移送屏東地方檢察署偵辦，並積極向上溯源。
屏東警分局表示，為防範街頭暴力及槍擊案件，規劃高強度、綿密巡邏班次等攻勢勤務，展現積極維護治安決心，將持續掃蕩不法，以安定民心，保障人民生命財產安全，給民眾一個居住安全及免於恐懼之生活空間。
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