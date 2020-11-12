名家論壇》錢震宇／蔡政府的信任基礎嚴重流失

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名家論壇》錢震宇／蔡政府的信任基礎嚴重流失

文/錢震宇

calendar_today2020-11-12 11:48:25

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▲近期政府擬鬆綁美國進口含瘦肉精（萊克多巴胺）豬肉的限制，以及新型冠狀病毒（COVID-19）疫苗的議題備受民眾關注。（圖／翻攝自蔡英文臉書）
「危機是轉機，可以讓人展露頭角，卻也可以讓人深陷泥沼」。對很多國家來說，新冠病毒疫情來得又急又快，面對變局正好是考驗一個國家領導人是否有能力及智慧解決危機，帶領人民走出困境。
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蔡政府得意洋洋的防疫政績，來自由國人的警覺性高加上積極配合，在全球防疫的上半場確實打了場好球，不僅讓蔡英文拿來當成連任就職演說的重點，大書特書；川普更拿來當成是制肘中國大陸的賣點，趁勢宣傳，說穿了只為了自己選情，凸顯美中對弈。
攻守易籃後，下半場開打。有了慘痛的染疫經驗，各國開始積極研發疫苗，測試染疫者血清，同時研究邊境解封、旅遊泡泡或商業泡泡等，因為他們知道邊境封鎖也許可以擋住疫情，但卻檔不住經濟崩解的壓力，也因為他們有實施普篩或是廣篩，所以對於內部染疫的人數及比例有所依據，成了國際間評估是否開放邊境的依據；

反觀台灣，至今堅持不願意普篩或廣篩，認為沒有必要，想要跟帛琉建立旅遊泡泡，也被打槍，無法證明沒有本土性案例跟社區感染，一直強調都是境外移入，但又無法提出有力證據。每每看到防疫指揮中心的記者會還在強調幾個案例、強制戴口罩，居家檢疫、隔離的多少人，就覺得很昏倒。

都已經到了防疫下半場了，蔡政府還在用上半場的方式在打。尤其是在研發新冠病毒疫苗上，台灣的腳步更是嚴重落後，輝瑞藥廠跟德國 BNT 研發的疫苗即將上市，治癒率逾九成，而我們自製的疫苗才剛要進入第二期人體試驗，遑論第三期還要到國外去找染疫者測試，這時程上落後太多。

「研發、產製、儲存、運送」，這四項是疫苗很重要的關鍵，受限於環境以及染疫人數，台灣其實要自製疫苗的時間本來就比較長。偏偏德國 BNT 的疫苗是和上海復星藥業合作，早先東洋聲稱跟德國 BNT 簽約，但因為陳時中強調不用「中國大陸製疫苗」而產生變數。如今，大陸已有四款新冠疫苗，數十萬人施打，尚未出現不良反應。

根據國民黨民調，超過 40.9% 的民眾對政府協助業者研發或取得新冠疫苗沒信心，更有 61.6％ 民眾擔憂可能爆發本土傳染者。就在第二波疫情來勢洶洶之際，蔡政府不斷宣傳防疫成功，還在「 TAIWAN CAN HELP 」同時，民眾根本看不到洞口的光亮，隨著其他國家陸續施打疫苗及解封，台灣仍在原地打轉，流失的是對這政府的信心及信任。

除了疫情外，蔡政府對於進口萊豬也是一意孤行，根據統計有高達 97% 的民眾反對萊豬進口，更有 96% 的民眾對於政府強制標示的政策沒有信心。面對強大民意的反彈，蔡政府不見反省與傾聽，態度高傲，官員則是大聲反駁不同意見，甚至還駁斥媒體，要求更正資訊。

●作者：錢震宇／國民黨智庫副發言人、資深媒體人、開放智庫發起人

●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場
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